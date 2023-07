Miss Trentino Alto Adige: Sabrina Stella Marchesin reginetta di Arco

domenica, 16 luglio 2023

Arco (Trento) – Il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige prosegue con la quinta tappa provinciale di selezione. Si è svolta nella suggestiva piazza Tre Novembre ad Arco (Trento), davanti ad un gremito pubblico l’elezione di Miss Arco.

Grazie alla organizzazione di Assocentro, in collaborazione con il Comune e con l’assessore al Turismo, Sport e comunicazione, Dario Ioppi la bellezza delle ragazze, candidate al titolo, è stata accolta positivamente sia dai numerosi turisti presenti ad Arco che dai residenti che hanno assistito in forma del tutto gratuita al coinvolgente ed elegante spettacolo di Miss Italia.

LA SFILATA – Venti le ragazze partecipanti provenienti da tutta la Regione, tra i 17 e i 30 anni, tra cui due mamme, molte laureate e alcune sportive a livello agonistico. La serata è stata presentata dalla consueta professionalità di Sonia Leonardi, titolare dell’agenzia Soleo events, esclusivista del concorso per la nostra regione.

Le ragazze, quasi tutte alla loro prima esperienza, si sono contese la corona e il pass per le Finali Regionali sfilando sul palco e la passerella allestita per la serata con i loro abiti da sera e con i body Miluna.

Presente come al solito una qualificata giuria presieduta da Francesca Modena assessore bilancio e patrimonio del comune di Arco.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trentino Alto Adige, sono salite le 7 ragazze più votate dalla giuria, che tenteranno la scalata al titolo di Miss Italia 2023.

MISS ARCO – A vincere il titolo di Miss Arco è stata la sorridente Sabrina Stella Marchesin, 25enne di Bressanone, incoronata con Miluna dal presidente della giuria Francesca Modena e fasciata da Andrea Cobbe presidente di Assocentro. Sabrina, è un insegnate di danza danza e lavora come impiegata.

Seconda classificata con la fascia di miss Rocchetta è la 29enne di Trento italo-venezuelana Gema Zarina, mamma di due bambine, modella e studentessa di Scienze della Comunicazione.

Con la fascia Framesi, al terzo posto si è qualificata la 22enne italo-brasiliana di Trento Isabela Dias, studentessa di giurisprudenza, si definisce una ragazza responsabile e determinata.

Quarta classificata è la 19enne Camilla Dallacosta, vive a Caldonazzo, appena diplomata studia danza ed ha una gran passione per la fotografia.

Un’altra mamma sul podio si guadagna il quinto posto. È la 29enne di Tione impiegata Sara Bonomi innamorata dei suoi due bambini.

Un parimerito per il sesto gradino del podio. Si aggiudica la fascia di Radio Nbc, radio partner della serata, la studentessa 18enne Federica Tucceri di Marter di Torcegno, fasciata da Giuseppe Facchini giornalista e fotografo per il giornale il Cinque. Sesta classificata anche la 18enne Elisa Giovannini di Cavalese, studentessa del liceo scientifico. Pratica ginnastica ritmica da quando è bambina.

Ad illuminare la passerella anche la 18enne arcense Michelle De Pinto, Miss Miluna Trentino Alto-Adige in carica, applaudita e ammirata dai suoi compaesani.

Le ragazze, durante la serata, hanno sfilato anche per alcuni negozi di Arco. Ad aprire il momento moda è stato Moser Sport che ha proposto in passerella tra le altre anche la collezione “re-cycling” disegnata e ideata dalle titolari Erna Sara e Silvia dedicata al ciclismo al femminile.

Molto applaudita dal pubblico anche le colorate ed eleganti proposte moda primavera-estate di Zamboni abbigliamento, storico negozio a gestione famigliare di Arco.

L’hair look impeccabile delle ragazze è stato curato dalla professionalità dello staff del salone Fashionhair di Rovereto, per Framesi, importante brand che affianca tutte le selezioni Miss Italia.

PROSSIME EVENTI – Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: mercoledì 18 luglio Bar Spiaggia (Campolongo-Pinè), domenica 23 luglio Sarnonico, martedì 25 luglio Canazei, sabato 29 luglio Cortina sulla strada del vino (Bolzano), domenica 30 luglio Pinzolo e domenica 6 agosto Spormaggiore.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner della serata.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza (info@soleoshow.com oppure 0461.239111), da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative.

di D. Pap.