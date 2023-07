MangiaeVai: passeggiata enogastronomica e assalto a Case di Viso

domenica, 9 luglio 2023

Ponte di Legno (Ch. P.) – In clima estivo, sole e caldo, è tornata la “MangiaeVai“, la passeggiata enogastronomica con 2.500 persone che hanno percorso il classico sentiero tra Sant’Appollonia, Pezzo e Case di Viso. Un’occasione per conoscere i bellissimi paesaggi dell’alta Valle Camonica e le sue tradizioni culinarie. La “MangiaeVai” è tornata ad essere un appuntamento fisso per quanti amano trascorrere una giornata divertente, all’aria aperta, a contatto con la natura e ricca di stimoli per tutte le età.

La partenza alle 9 da Sant’Apollonia, frazione di Ponte di Legno (Brescia): i partecipanti alla “MangiaeVai” hanno posteggiato l’auto a lato della statale 300 del Gavia, nella zona di Plan Pezzo, poi con bus navetta sono stati accompagnati a Sant’Apollonia, dove hanno ritirato i “MangiaPass”, poi – a gruppi scaglionati – è iniziata la “MangiaeVai”.

Il percorso: i partecipanti si sono incamminati da Sant’Apollonia verso Silizzi, prima sosta, quindi attraversando le case del Toss il ritorno a Sant’Apollonia. La passeggiata enogastronomica è proseguita percorrendo la stradina racchiusa da muretti di pietra, verso Case di Gioco e Pezzo, dove è iniziata la salita verso Case di Viso, con il passaggio dal ponte dei Martinoli e Valmalze. Quindi il ritorno e la discesa a Plan Pezzo con la conclusione del tour enogastronomico. Durante la giornata e lungo tutto il percorso intrattenimenti musicali, animazione per i bambini e mostre di artigianato.

La “MangiaeVai”, nata nel 2005 con lo scopo di promuovere l’Alta Valle Camonica e le sue peculiarità enogastronomiche, è supportata dal Consorzio Pontedilegno-Tonale. Il ricavato dell’evento verrà destinato, come nelle passate edizioni, in beneficenza.