L’oratorio di Albiano ospita l’11 dicembre il PGZ Day

domenica, 5 dicembre 2021

Albiano – Sarà una giornata speciale: l’11 dicembre l’oratorio di Albiano (Trento) ospita il PGZ Day. Le attività: laboratori creativi per i più piccoli e tecnologici per ragazzi e ragazze, focus group su temi di grande attualità e iniziative pensate anche per gli adulti.

Questo lo scopo della nuova edizione del PGZ Day, organizzato dal Piano Giovani di Zona della Valle di Cembra e dal Distretto Family Valle di Cembra, in programma per sabato 11 dicembre, con diversi appuntamenti calendarizzati dalle 9.30 in poi.

“Dopo il successo della prima edizione – commentano Jessica Sartori e Mascia Baldessari, referenti tecnico organizzative del Piano Giovani di Zona della Valle di Cembra – che a dicembre 2019 a Segonzano aveva registrato una importante partecipazione, abbiamo ritenuto importante replicare l’appuntamento per offrire a famiglie e cittadini un contenitore dove fare comunità divertendosi e imparando cose nuove”.

Il programma, in effetti, è davvero ricco e articolato. Nello specifico, sono previsti quattro turni da un’ora ciascuno di laboratori creativi, a cura di un gruppo di educatrici, dedicati a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni (9.30, 11, 14.30, 16), affiancati da due turni da 90 minuti di laboratori tecnologici su robotica e stampa 3D, pensati per i ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni (9.30 e 11.15) e affidati a Level Up.

Dai 14 anni in su la proposta è invece legata alla possibilità di approfondire tematiche di grande attualità e importanza, come “diversità e inclusione”, insieme all’associazione Sorgente90, e “Agenda 2030”, insieme all’associazione PuntoDoc. Due appuntamenti affrontati in modalità focus group per garantire il più ampio dibattito e partecipazione.

Ma non mancano le opportunità anche per i più grandi. Per chi ama raccontare e condividere, dalle 10 alle 12 il Comitato Mostra Valle di Cembra sarà infatti a disposizione del pubblico di ogni età per raccogliere storie di vita “eroiche” degli abitanti della Valle di Cembra da valorizzare poi tramite il progetto “Heroes”, realizzato proprio nell’ambito del Piano Giovani Valle di Cembra 2021, nell’intento di salvaguardarle in una sorta di memoria collettiva, per non dimenticare il percorso fatto e le difficoltà affrontate da chi ci ha preceduto e ha saputo costruire un futuro per le generazioni successive.

Per chi ama esplorare e passeggiare in mezzo alla natura, invece, il Gruppo SAT di Albiano organizza un trekking alla scoperta di cave, castagneti e area faunistica circostante l’abitato della cittadina, in programma dalle 14.15 alle 15.45 e accessibile a tutti. Dalle 16 alle 17.45 il centro di formazione Outsphera For Life proporrà un utilissimo corso di primo soccorso pediatrico presso la Sala Ex Ottavio, consigliato a partire dai 14 anni.

Ultimo ma non meno importante, dalle 15 alle 17 sarà attivo lo sportello per la raccolta di idee progettuali per il Piano Giovani di Zona 2022: le Referenti Tecnico-Organizzative Mascia Baldessari e Jessica Sartori, saranno dunque a disposizione di tutti gli interessati per indirizzarli e supportarli nel dare forma alle proprie proposte o per individuare le modalità migliori per rispondere alle necessità che emergeranno.

La partecipazione è possibile previa iscrizione di ogni singolo partecipante tramite il sito www.giovanivaldicembra.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e presentandosi dieci minuti prima dell’inizio dell’attività onde consentire il corretto accreditamento e la migliore organizzazione. Per le persone sopra i 12 anni è richiesto l’obbligo di green pass.