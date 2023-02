Le iscrizioni al Folgaria Basketball Camp, c’è già un sold out

martedì, 28 febbraio 2023

Folgaria – Sono iniziate le iscrizioni al Folgaria Basketball Camp 2023 che quest’anno taglierà il traguardo dei 35 anni: nonostante manchino poco meno di 4 mesi dall’inizio della manifestazione, si può già parlare di successo. Mai in passato si è registrato il sold out di un turno del FBC (il quarto, 9-15 luglio) già a febbraio e soprattutto mai si è raggiunta quota 600 iscritti già nel mese corrente. E, a proposito di numeri, dalla prima edizione del FBC targata anno 1988 è stata superata quota 30mila camperini iscritti.

Sarà un anno speciale, pieno di tante nuove emozioni, ed è pertanto consigliabile non pensarci a lungo e fare l’iscrizione online il prima possibile sul sito www.folgariabasketballcamp.it. Il direttore Renato Caroli è già carico, ma anche concentrato sul gran lavoro che ci sarà da fare assieme al suo staff per un’edizione 2023 indimenticabile. Il legame con il territorio e con l’Alpe Cimbra è sempre più stretto: “Ci tengo a ringraziare la direttrice dell’Alpe Cimbra Daniela Vecchiato per il supporto – ha dichiarato Renato Caroli – La stagione invernale a Folgaria sta andando benissimo, con presenze record sull’Altopiano: noi vogliamo fare altrettanto a giugno, dato che il FBC apre la stagione estiva a Folgaria, come sempre“.

Quasi inutile ripercorrere questi primi 35 anni del camp: “Guardiamo avanti ma la nostra storia è importante: siamo partiti nel 1988 con 25 camperini di Verona ed eccoci fa. Ci siamo ingranditi partendo con un playground a Folgaria, per arrivare oggi a dieci campi: importante fu negli anni ’90 la costruzione del Palaghiaccio, una struttura imponente per Folgaria che ha visto la luce molti anni dopo. La pavimentazione del PalaGhiaccio è stato un altro passo fondamentale, molto funzionale e colorata, unica in Italia e montata grazie all’opera dell’allora presidente dell’APT Michael Rech, oggi sindaco di Folgaria“.

E a proposito di primo cittadino, il direttore ha un sogno: “Mi piacerebbe riuscire a riunire per questa 35esima edizione i sindaci di Folgaria che ci hanno accompagnato in tutti questi anni: Remo Cappelletti, Alessandro Olivi, Maurizio Toller, Walter Forrer e Michael Rech, come pure le figure storiche dell’Apt Dario Gelmi, Giovanna Dorigatti, Stefano Tomasi, Massimo Groblechner, Marco Raffaelli, Stefano Medici e Daniela Vecchiato“.

Caroli è un fiume in piena: “Folgaria è un’eccellenza italiana in primis per la neve, ma pure per l’estate. Il FBC ha fatto da apripista a centinaia di camp in tutta Italia: la nostra memoria storica non si dimentica, anzi: verrà ricordata con una bellissima mostra fotografica“.