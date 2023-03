La vocazione ‘race’ dell’Alpe Cimbra e il programma del Criterium Nazionale Cuccioli

lunedì, 13 marzo 2023

Folgaria – Il Criterium Nazionale Cuccioli 2023 in programma il prossimo weekend rappresenta la ciliegina sulla torta di un calendario sportivo decisamente ricco e votato al mondo giovanile, che nell’inverno 2022-2023 ha visto le piste di Folgaria, Lavarone e Luserna in prima fila. Ad evidenziarlo è il presidente dell’Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti: “La nostra realtà turistica è orgogliosa di ospitare il Criterium Nazionale cuccioli, nel corso di una stagione invernale, che ha visto la skiarea palcoscenico di grandi eventi sportivi e la costante presenza della nazionale di sci alpino degli Stati Uniti. Tutto questo testimonia la qualità tecnica e di preparazione delle piste. Il Criterium suggella la grande attenzione riservata allo sport giovanile, non ha caso l’Alpe Cimbra è candidata a Comunità Europea dello Sport 2025”.

Si tratta di un comprensorio sciistico che dista soli 20 km da Trento e Rovereto e dai caselli dell´A22 del Brennero. È un paradiso innevato per gli amanti degli sport invernali. Qui non ci sono solo impianti di risalita, la differenza la fanno il paesaggio e la storia, perché si può sciare fra le fortezze della Grande Guerra, il cui fronte passava per questi monti.

La Skiarea Alpe Cimbra propone oltre 104 km di piste per lo sci alpino, baciate dal sole, ampie e alla portata di tutti, una ricca varietà di pendii garantiscono di divertirsi in base alle proprie abilità: dalle facili piste blu, alle rosse, alle più temute piste nere spesso teatro di allenamento dei grandi campioni di sci mondiali.

Diversi Ski Team e, per i prossimi quattro anni, la Nazionale degli Stati Uniti di sci alpino, saranno sulla Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria e Lavarone ad allenarsi in vista dei grandi appuntamenti del calendario di Coppa del Mondo. L’innovativo sistema di innevamento programmato copre la totalità dell’area e garantisce, in ogni condizione meteo, la perfetta sciabilità dai primi di dicembre ad aprile. Lo skipass è associato anche allo Skirama Dolomiti Adamello Brenta.

Per gli appassionati del fondo ci sono due attrezzati centri del fondo, Millegrobbe e Alpe di Folgaria-Coe, che vantano una lunghissima esperienza, tra le principali destinazioni di riferimento del Trentino, anche dal punto di vista agonistico.

Questo comprensorio è a misura di famiglia. L’Alpe Cimbra è una destinazione tranquilla e la Skiarea ha ricevuto tanti premi e riconoscimenti in questi anni: dai prestigiosi punteggi del più importante portale Skiresort alla Bandiera Italiana ricevuta dai pediatri italiani per la sicurezza e qualità delle piste per i bambini. È servita da scuole di sci con maestri specializzati, campi scuola come il nuovo campo scuola Basson in località Vezzena- Lavarone, nuovi centri servizi come quello a Bertoldi, noleggio di attrezzature e numerosi negozi. I collegamenti sono rapidi ed efficienti, dai paesi è facile arrivare alle piste grazie ad un servizio skibus e al Trenino delle nevi.

La skiarea Alpe Cimbra, infine, ha introdotto un nuovo sistema di controllo per accedere agli impianti di risalita che consente al cliente di acquistare lo skipass online e di caricarlo direttamente sul proprio smartphone, eliminando di fatto la produzione, l’utilizzo e lo smaltimento di keycard paper e plastic. A disposizione degli sciatori ci saranno in ogni caso 9 casse automatiche. Attivi per l’acquisto on line dello skipass i servizi Snowit, MypassSki, TelepassPay a cui si aggiunge da questa stagione AltoSki, diffuso in diversi paesi europei.

Il programma dell’evento

Venerdì 17 marzo: al Palaghiaccio di Folgaria operazione di accredito dalle 14 alle 18, quindi alle 19,00 riunione tecnica. Dalle 8,30 alle 14,00 prove obbligatorie per tutti sul tracciato di skicross di Passo Vezzena.

Sabato 18 marzo: Alle ore 9,00 partenza prima manche slalom speciale under 11 a Fondo Grande di Folgaria sulla pista Salizzona, quindi alle ore 9,30 start skicross under 12 sulla pista Vezzena di Lavarone. Trenta minuti dopo la fine gara sono previste le premiazioni nel parterre delle piste.

Sfilata rappresentative FISI: Alle ore 18,00 tutti i partecipanti, con il vessillo del proprio Comitato Fisi di appartenenza sfileranno per le vie di Folgaria, accompagnati dalla banda cittadina, con partenza nei pressi dell’hotel Alpino e arrivo in piazza Marconi. Alle 19,00 la riunione di giuria.

Domenica 19 marzo: Alle ore 9,00 partenza dello slalom speciale under 12 sulla pista Salizzona di Fondo Grande, quindi alle ore 9,30 lo start dello skicross under 11 sulla pista Vezzena di Lavarone.

Premiazioni finali: Alle ore 15,00 in piazza Marconi a Folgaria è prevista la cerimonia di premiazione delle gare della domenica, nonché i primi classificati della classifica per Comitati FISI.

Le piste di Folgaria e Passo Vezzena

Le sfide di slalom speciale si disputeranno sulla parte finale della pista Salizzona di Fondo Grande, una rossa decisamente impegnativa, che ha ospitato gare di Coppa Europa, la Marangoni Cup e tante sfide Fis Internazionali, nonché ogni anno competizioni dei circuiti giovanili. La quota di partenza è 1.485 metri e quella di arrivo 1.345 metri, per un dislivello di 140 e una lunghezza di 405. È il tracciato più conosciuto in assoluto della skiarea Alpe Cimbra.

Le gare di skicross andranno invece in scena per la prima volta in una location innovativa, ovvero la pista Vezzena, fra i comuni di Lavarone e Luserna, che il Comitato Organizzatore, grazie alla disponibilità della società impianti ha omologato appositamente per il Criterium Nazionale Cuccioli. Tracciato che ha avuto come test event la scorsa settimana una competizione intercircoscrizionale del Comitato Trentino, che serviva anche come prova di selezione della squadra gialloblù. Sul tracciato di gara sono state inserite woop, salti, paraboliche e porte di slalom gigante, dando vita a un percorso che è piaciuto a tutti i partecipanti e che sicuramente riscontrerà il gradimento degli sciatori presenti al Criterium. Il punto di partenza della pista Vezzena è fissato a 1550 metri e il punto di arrivo a 1420 metri, con un dislivello di 100 metri e una lunghezza di 900 metri.