La magia del Natale ai Mercatini e al Castello di Avio

sabato, 25 novembre 2023

Avio (Trento) – La magia del prossimo Natale è resa con oggi ancora più unica in Vallagarina, nel Trentino meridionale dai Mercatini al Castello di Avio e nei Palazzi Barocchi della vicina Ala.

A conferma del crescente successo che le due offerte turistiche stanno raccogliendo (sei edizioni per Avio e otto per Ala) stamani, al momento dell’inaugurazione, erano già alcune centinaia i visitatori giunti ad Avio alla scoperta dell’unico mercatino di Natale del Trentino ospitato in un castello medioevale. Lo ha rimarcato l’assessore al turismo Roberto Failoni complimentandosi con i 26 espositori che animeranno, nei fine settimana, sino al 17 dicembre, le sale del Palazzo Baronale e il suo cortile esterno, all’ombra del grande Mastio.

“Una magia come questa si trova raramente – ha chiosati riferendosi alla doppia scenografica proposta della Bassa Vallagarina -. Sei anni fa forse poteva sembrare un azzardo ed oggi invece è una grande realtà. Il segreto è racchiuso in una parola: esperienze. Quando cinque anni fa con Trentino marketing abbiamo sdoganato questo dogma c’era chi era scettico. Oggi questo concetto – ha aggiunto -è il cardine della nostra offerta di vacanza e qui lo tocchiamo con mano grazie anche all’operatività di Trentino marketing che oggi è in grado di toccare le sensibilità dei nostri potenziali ospiti proponendo ad ognuno di loro una vacanza ideale ed esperenziale. Ancora una volta abbiamo aperto una strada: persino il ministro Santanchè ha usato questo termine nel recente summit con gli assessori regionali. E qui nel Castello del Fai si respira la genuinità delle nostre proposte e delle nostre prelibatezze enogastronomiche. Un’esperienza importante”.

In vetrina i sapori e delle tradizioni del Natale trentino con espositori del mondo enogastronomico e dell’artigianato locale, che esporranno le loro eccellenze: Dolci, salumi, formaggi del territorio, vini, sidri e birre artigianali, miele e confetture oltre alle piccole produzioni artigiane in legno, ceramica, cera e stoffa.

“Un’offerta natalizia legata al patrimonio storico – culturale della Vallagarina e a sostegno dell’offerta museale locale”, ha detto il direttore Alessandro Armani nel dare il via agli interventi della cerimonia di inaugurazione che ha visto la presenza di Ivano Fracchetti (sindaco di Avio) con il vicensindaco Alvise Salvetti e l’assessore Marino Salvetti, di Luigino Lorenzini (sindaco reggente di Ala) con l’ex sindaco e attuale consigliere provinciale Claudio Soini e di Roberto Failoni, riconfermato assessore al Turismo e Artigianato. E proprio a questo importante segmento produttivo del Trentino si è rivolto Alessandro Armani nel ringraziare Maurizio Defant, direttore della sezione Rovereto e Vallagarina dell’Associazione artigiani del Trentino, ed enfatizzare il loro ruolo e supporto al Mercatino. Sottolineato poi la grande sinergia da un lato con Ala, che oggi pomeriggio ha inaugurato il Mercatino nei Palazzi Barocchi, e con il Comune di Avio che anche quest’anno propone un nutrito calendario di eventi complementari, che dureranno sino alla Befana, a cominciare dall’esposizione dei presepi nella Casa del Vicario e dai concerti ospitati nelle chiese della borgata. E mentre il sindaco Fracchetti ha ricordato la figura di Casimiro Margoni, personaggio visionario e ideatore del Mercatino che in questi anni sotto la regia di Alessandro Armani ha portato ad Avio decine di migliaia di visitatori, Salvetti ha elogiato il supporto offerto da tutte le associazioni locali nell’organizzazione degli eventi natali nel cui calendario figura anche il presepe vivente.

E ciliegina sulla torta è poi, come detto, il legame con Ala. In questi anni ci siamo accompagnati a vicenda per dare vita quest’anno ad un’offerta unica, con uno scenario Natalizio capace di legare la storia di un territorio che di fatto rappresenta la porta del Trentino, il primo biglietto da visita per chi raggiunge la nostra provincia. Un incontro che sarà reso ancora più significativo dalla nascita dei museo dei tessuti e della musica. Stiamo lavorando – ha detto coralmente Lorenzini e Soini – per dare la giusta visibilità alle nostre ricchezze culturali e turistiche.

Il Natale al Castello di Avio è in programma nei fine settimana fino al 17 dicembre, compresa la festività di venerdì 8 dicembre, sempre con orario 10-18 e ultimo ingresso al mercatino alle ore 17.30. Concerti corali, piccoli spettacoli itineranti, attività per bambini e visite guidate scandiranno le nove giornate di apertura straordinaria del maniero.

Per tutte le date attivo un bus navetta a pagamento che farà da spola tra l’abitato di Sabbionara d’Avio (Piazza Conciliazione) e l’ingresso del Castello. Costo 2 euro. La Locanda al Castello di Avio (340.5598304) proporrà a pranzo dei menù a tema.

Natale al Castello di Avio si abbina a Natale nei Palazzi Barocchi ospitato nei palazzi storici del vicino Comune di Ala, lungo un magico percorso tra le vie di uno dei centri storici meglio conservati del Trentino. E non solo in maniera figurata perché un Bus navetta gratuito (sponsor la Cassa Rurale Alta Vallagarina) collegherà i due Mercatini nei giorni di apertura.

Ingressi Natale al Castello di Avio: al Mercatino: gratuito; al Castello con visita in autonomia alle sole parti affrescate: 5euro (gratuito per Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Avio, persona con disabilità e ridotto 0-5 anni); Visite guidate: 10 euro intero, 5 euro ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Avio, persone con disabilità, ridotto 0-5 anni, Convenzione Trentino Guest Card e Museum Pass.

Il Natale al Castello di Avio prevede anche le tradizionali visite guidate al maniero ad orario fisso: ore 11, 14 e 16 a cura della Cooperativa Bellesini.

Tra gli eventi collaterali spiccano i concerti dei cori Monte Vignol ed Eco del Baldo in calendario tutte le domeniche. Sempre con inizio alle ore 17.00. Previsti anche spettacoli musicali itineranti tutti i giorni ad orario continuo a cura dell’Ensemble Oneda. INFO: www.castello-di-avio

Natale al Castello di Avio è organizzato con il supporto logistico del Comune di Avio e in collaborazione con Confartigianato Associazione Artigiani Trentino. È inserito nell’ambito dei Natali della Vallagarina promossi da Visit Rovereto.