domenica, 7 agosto 2022

Monte Bondone – La “Direttissima” appuntamento sempre più rosa con gara vertical, camminata e convegno.

“La Direttissima“, importante appuntamento di corsa in quota che ha come teatro Trento e la sua alpe, il Monte Bondone, per l’edizione numero cinque in programma dal 12 al 14 agosto si tinge decisamente di colore rosa. Il Comitato organizzatore dello Sci club Monte Bondone ha infatti deciso di promuovere la parità di genere proponendo ben tre iniziative ad hoc nel programma dell’evento ferragostano (i vincitori Direttissima 2021, foto © Russolo, Podetti, Vanzetta e Curti).

La prima novità riguarda l’esordio di una gara riservata esclusivamente alle ladies di tute le età, denominata «La Direttissima® K-WOMEN», in programma domenica 14 agosto con partenza da piazza Duomo e arrivo a Vason, dopo che le concorrenti avranno percorso 1.456 metri di dislivello positivo e una lunghezza di 9.600 metri tutti in salita.

Sempre domenica, grazie alla collaborazione e al forte legame con il Consiglio delle Donne del Comune di Trento, nella persona della sua presidente Minella Chilà, sarà possibile proporre anche una camminata non competitiva per promuovere l’uguaglianza di genere attraverso lo sport. Una passeggiata promozionale, che consentirà a tutte le donne di qualsiasi età e condizione fisica (anche con disabilità) di ritrovarsi e confrontarsi nel tratto che da piazza Duomo porta allo storico quartiere di Piedicastello. Un’iniziativa completamente gratuita, le cui iscrizioni verranno raccolte domenica mattina dalle 7 alle 8,30 presso la stand Admo allestito in piazza Duomo, ottenedo in omaggio la maglia rosa “Direttissima Woman”. Partenza alle ore 10.

Sabato 13 agosto è poi previsto un momento di approfondimento e discussione con il convegno denominato “Donne a fil di cielo”, che si svolgerà alle ore 16,30 presso Palazzo Geremia. Per l’occasione saranno presenti atlete azzurre e professioniste di varie specialità sportive, che interverranno per parlare di sport al femminile. Se il calcio ha aperto la strada verso il professionismo, il percorso per l’uguaglianza di genere nello sport deve fare ancora molta strada strada, dagli ingaggi ai montepremi. Argomento che verrà analizzato da atlete come la skyrunner Stephanie Jimenez, che in carriera può vantare un terzo posto in Coppa del Mondo Vertical Race e una vittoria nel mondiale trail; come Francesca Canepa, ex snowboarder ed ora quotata ultra trailer, mamma di due figli e prima donna italiana ad aver vinto l’Utmb, il tour del Monte Bianco. Ci sarà poi la sci alpinista azzurra Ilaria Veronese, che punta alla qualificazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ed ancora Marika Favé, la prima guida alpina donna, alpinista, mamma e maestra di sci. Racconterà la sua esperienza poi Margherita Porro, giovane promessa della vela, specialità dove ha ottenuto il titolo iridato giovani e pure lei con obiettivo Olimpiadi 2024. Infine si potrà ascoltare anche Alice Canclini, ex azzurra di fondo e influencer. Il convegno è ad entrata libera e alle prime 100 donne presenti al convegno verrà omaggiata una t-shirt New Balance.

L’appuntamento è patrocinato dall’APT Trento e Monte Bondone, dal Comune di Trento, dalla sezione di Trento dell’Associazione Nazionale Azzurri Olimpici Azzurri d’Italia (Anaoai), dal Consiglio delle Donne del Comune di Trento e dall’azienda tecnica New Balance.

Il programma de “La Direttissima” prevede venerdì 12 agosto alle 20 la “La Direttissima® K1000 Night”, sabato 13 agosto alle 14 in piazza Duomo e per le vie del centro storico “La Direttissima® K-Kids”, quindi domenica mattina la sfida più attesa da Trento alla cima del Palon con “La Direttissima® K2”.