La bresciana Simona Calabria eletta Miss Mascara

giovedì, 2 giugno 2022

Calvisano – La bresciana Simona Calabria, 25 anni, è stata eletta Miss Mascara.

La titolare Carmen, in collaborazione con l’agente regionale Miss Italia Alessandra Riva, dopo due lunghi anni di stop dall’ultima manifestazione ha deciso di portare una tappa del concorso più importante d’Itala in occasione della Festa Tricolore organizzata nelle giornate di festeggiamento della Repubblica alla discoteca Mascara di Mantova.

Un evento di alto livello per garantire al proprio pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni hanno contribuito a rendere questo evento speciale. Il successo della serata ha superato le aspettative!

Tante ragazze si sono presentate al casting che è iniziato intorno alle 14. Al termine sono state promosse 11 ragazze che si sono aggiunte alle 13 già idonee, selezionate il 14 maggio al Centro Ippico la Rosa Bianca di Zanica: in totale 24 concorrenti, e hanno effettuato le prove in vista dello spettacolo e un corso di portamento organizzato da Rial Events che le ha aiutate ad avere più sicurezza in vista dello spettacolo serale.

1 Simona Calabria, 25 anni Calvisano (Brescia) (@markbergamophotographer)

2 Simona Pavia, 18 anni, Gussago (Brescia)

3 Alba Bodon, 24 anni, Brescia

4 Angelica Travella, 19 anni, Villongo (Bergamo)

5 Giorgia Signorelli, 19 anni, Castelli Calepio (Bergamo)

6 Veronica Quercia, 22 anni, Brescia

7 Sara Garzon, 20 anni, Brescia

8 Alessia Gatti, 18 anni, Brescia

9 Asja Rondelli, 22 anni, Mantova

10 Cristina Zanolli, 19 anni, Desenzano del Garda (Brescia)

11 Martina Pezzini, 25 anni, Volta Mantovana (Mantova)

12 Valentina Petrea, 18 anni, Porto Mantovano (Mantova)

13 Martina Lucchini, 22 anni, Virgilio (Mantova)

14 Marta Fenaroli, 20 anni, Brescia

15 Agnese Castelletti, 22 anni, Mantova

16 Giorgia Razzetti, 18 anni, Castelleone (Cremona)

17 Martina Maggi, 18 anni, Cenate Sopra (Bergamo)

18 Beatrice Carpi, 22 anni, Caravaggio (Bergamo)

19 Camilla Portesi Peroni, 22 anni, Bedizzole (Brescia)

20 Nicole Trapletti, 25 anni, Paratico (Brescia)

21 Cristina Fiorello, 24 anni, Casalmaggiore (Cremona)

22 Martina Pedercini, 24 anni, Goito (Mantova)

23 Marla Gripshi, 24 anni, Sermide (Mantova)

24 Nicole Gritti, 20 anni, Zandobbio (Bergamo)

Alle 21 è iniziata la serata che ha visto i giurati pronti a votare la loro preferita.

La giuria era composta da Piermario Azzali, presidente, in rappresentanza di Miluna e titolare di Azzali 1881 gioielleria situata in piazza Marconi a Mantova, ed è stato proprio lui a premiare la prima classificata con uno splendido girocollo Miluna, al suo fianco la bellissima Letizia Bernardelli, vincitrice del titolo Miss Sorriso 2022. Da Miss a Giurata: “ruolo tutt’altro che semplice” le parole di Letizia.

Letizia, 20 anni, nata a Mantova il 21 settembre 2001, era tra le 10 finaliste lombarde di Miss Italia 2021. Letizia fa l’insegnante di ginnastica artistica alla società Airone a Mantova. Per 12 anni ha fatto ginnastica artistica a livello agonistico partecipando a gare anche nazionali e adesso fa l’allenatrice; è diplomata al Liceo artistico di Mantova. Il sogno di Letizia è di continuare la ginnastica artistica aprendo una palestra tutta sua, e di inserirsi nel mondo della moda e dello spettacolo.

Una grande selezione quella di Mantova, tante bellissime ragazze presenti e questo ha reso più arduo il compito della giuria.

La selezione si è svolta durane la cena con spettacolo al Ristorante della discoteca Mascara: numeroso il pubblico che ha sicuramente trovato difficoltà nel scegliere la propria preferita davanti alle bellissime 24 concorrenti.

La serata è terminata con l’elezione delle 6 vincitrici. Tutte e sei hanno ricevuto l’ambito accesso alle regionali:

Miss Mascara è Simona Calabria, 25 anni di Calvisano, alta 174, mora occhi scuri lavora come impiegata commerciale, le sue passioni sono la moda e lo sport.

Miss Bellezza Rocchetta è Cristina Fiorello, 24 anni di Casalmaggiore, alta 168, mora occhi scuri vorrebbe lavorare nel mondo dello spettacolo

Terza Classificata, Marta Fenaroli 20 anni di Brescia, alta 178, capelli e occhi neri, ha deciso di mettersi in gioco dopo un difficile periodo che l‘ha vista combattere contro il cancro. Le sue parole: “dopo un periodo in cui ho odiato tanto il mio corpo perché mi stava facendo soffrire ora finalmente mi ha portata a sorridere di nuovo, sono felice di non essermi lasciata andare e nonostante tutto aver continuato a combattere per la vita”

Quarta Classificata, Martina Lucchini, 22 anni, di Mantova, alta 174, occhi e capelli castani, è una studentessa, ha due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse.

Quinta Classificata, Martina Maggi, la più giovane delle concorrenti, 18 anni compiuti proprio nella giornata di ieri, è di Cenate Sopra, è alta 178, studia al lice scientifico e pratica atletica a livello agonistico nelle gare di velocità

Sesta Classificata, Giorgia Razzetti, 18 anni di Castelleone, studia per diventare stilista, si è presentata su palco con alcune delle sue creazioni. Abito, gonna e pantalone: dal disegno del bozzetto al confezionamento.