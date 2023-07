La bellezza di Miss Italia a Cles: Veronica è la reginetta

giovedì, 13 luglio 2023

Cles (Trento) – La bellezza di Miss Italia a Cles (Trento). Quarta tappa delle selezioni provinciali Miss Italia per il Trentino Alto Adige, nell’accogliente e gremita corso Dante a Cles (Trento), con un inizio anticipato di mezz’ora rispetto all’orario stabilito per terminare la serata prima dell’arrivo del brutto temporale.

Grande palco e passerella allestiti per l’occasione, grazie alla collaborazione del Comune e della Pro loco di Cles, contendendosi il podio per proseguire nel percorso della bellezza e tentare la scalata alla corona di Miss Italia.

La serata, curata nella regia e presentata da Sonia Leonardi, si è aperta come di consueto con la coloratissima ed allegra sigla coreografata, proseguendo poi con la sfilata in abito da sera e con il consueto passaggio davanti alla giuria in body istituzionale Miluna.

Molto apprezzato il momento di gioco con i più piccoli, che con la loro spontaneità, frizzantezza e simpatia, hanno rallegrato e intrattenuto il pubblico strappando loro sorrisi ed applausi.

Lo spettacolo, è proseguito con il momento moda, una vera e propria sfilata con gli abiti sartoriali realizzati per l’occasione dalla stilista Ivana Penasa della Sartoria Rivablanca di Cles, che in occasione dei suoi 30 anni di attività ha voluto proporre alcuni outfit originali ed esclusivi.

Durante la serata le ragazze sono state curate nel look dalla professionalità dello staff Framesi, nuovo brand che affianca tutte le selezioni Miss Italia. Con i saloni presenti alla sfilata: il Salone Profili di Cles di Ivana Mattari, il Salone Elisabetta di Cles di Monica Odorizzi e il Salone Roby Style di Trento di Roberta Pedrotti.

A vincere la serata con il titolo di Miss Miluna Cles è stata la bionda bellissima perginese Veronica Borzaga, fasciata dal presidente di giuria Lorenzo Ossana, assessore regionale ed incoronata dal sindaco di Cles Ruggero Mucchi. Veronica ha vent’anni è una studentessa universitaria di medicina e nutre una gran passione per la palestra. Oltre ad aggiudicarsi il lasciapassare per le Finali Regionali, ha vinto un prezioso gioiello Miluna offerta dalla Gioielleria Angeli di Cles.

Assieme a Veronica sono salite sul podio altre 5 ragazze, anche loro Finaliste Regionali. Seconda classificata è stata la diciottenne Veronica Turrini studentessa appena diplomata con ottimi risultati, prossima studentessa universitaria, pratica molta danza ed ha un’innata propensione ad aiutare chi ha bisogno. Terza classificata, Alice Barraco, 20 anni, di Trambileno, grande passione per il tennis, per il teatro e per la musica, studentessa universitaria di economia e management.

Ad aggiudicarsi il pass per le Finali Regionali anche Emma Corvino di Mori, 20 anni, studentessa di giurisprudenza, si definisce una ragazza estroversa ed empatica, con una grande attitudine alle recitazione e al ballo, quinta classificata Ginevra Carlotta Martinelli,v18 anni di Trento, studentessa al Centro Moda Canossa, la sua passione più grande è la ginnastica artistica e spera un domani di entrare nel mondo dello spettacolo a 360 gradi.

Sul podio anche due parimeriti: Angelica Bonetti e Martina Prando entrambe seste classificate. Angelica, 20 anni di Pracorno Rabbi, atleta professionista nella disciplina dello sci di fondo, e studentessa universitaria di sociologia, si ritiene una ragazza dolce, ma allo stesso tempo molto decisa. Martina Prando, bionda 24enne di Bolzano, segretaria dice di essersi iscritta al concorso di Miss Italia per lanciarsi in una nuova esperienza.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto. Un ringraziamento speciale va agli sponsor della serata: Sparkasse, filiale di Cles e Internorm. Vicini a molte tappe del concorso in Regione. Prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni provinciali della Bellezza: 15 luglio Arco, 18 luglio Bar Spiaggia (Campolongo-Pinè), 23 luglio Sarnonico, 25 luglio Canazei, 29 luglio Cortina sulla strada del vino (Bolzano), 30 luglio Pinzolo e 6 agosto Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa attesissima finale voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza del Trentino Alto Adige, che prenderà la corona di Michelle De Pinto.

Se sei una ragazza di età compresa tra i 17 e i 30 anni e vuoi partecipare gratuitamente alle prossime sfilate di Miss Trentino Alto Adige puoi inviare una mail a info@soleoshow.com oppure chiamare lo 0461.239111.