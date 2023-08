Iseo, speciale cena in bianco e jeans al Sassabanek Lido

giovedì, 17 agosto 2023

Iseo (Brescia) – E’ in arrivo la prima edizione della “Cena in bianco e jeans“, in programma al Sassabanek Lido di Iseo (Brescia) venerdì 25 agosto dalle 19 alle 23. Si tratta di una serata in compagnia, con amici e familiari, accompagnati da buona musica e una location mozzafiato.

Il 25 agosto 2023 Sassabanek Lido si veste di bianco e jeans: è una cena a pochi metri dal lago in cui ci sono solo tre regole: addobbare con il tuo gruppo di amici la tavola con ciò che preferisci senza usare né carta né plastica; vestirsi di bianco o di jeans o mescolare le due cose; aggiungere un tocco colorato e vintage sia al tuo outfit che alla tavola.

Si può decidere, inoltre, se portare la cena da casa o prenotarla al SassaBar ( +39 338 8151556 – Fausto). La serata sarà allietata da Radio Bruno, con musica dal vivo e al termine verranno premiati il tavolo più bello e gli oggetti vintage più originali ed eleganti. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 5 euro a persona da destinare in beneficienza. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 agosto o ad esaurimento posti.

Per informazioni, email: direzione@sassabanek.it.

