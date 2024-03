Iseo in fiore: weekend di eventi e attrazioni, il programma

giovedì, 21 marzo 2024

Iseo (Brescia) – La grande attrazione del prossimo weekend si chiama “Iseo in fiore“, la manifestazione che terrà banco al Sassabanek di Iseo con una serie di attrazioni sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 18:30.

L’Amministrazione comunale di Iseo, il Centro Turistico Sassabanek e PromAzioni360 organizzano “Iseo in fiore“, un’esperienza immersiva nella bellezza e diversità del mondo floreale, un’occasione unica di esplorazione e ispirazione, dove il lago d’Iseo diventerà la cornice perfetta per celebrare la natura e la creatività. La manifestazione si svolgerà nella splendida location di Sassabanek, arricchita per l’occasione con stand espositivi florovivaistici, artigianali e artistici, attività ludiche, riciclo creativo e rispetto ambientale a tema natura e biodiversità.

Le proposte e le attrattive sono numerose, partendo dalle acconciature floreali del concorso “Ho solo fiori per la testa”, che inviterà i visitatori ad indossare e farsi fotografare, con elementi vegetali sul capo, sentir “cantare “ gli alberi e i fiori, salire in una carrozza del ‘700, spettacoli, laboratori e visite guidate alle Torbiere. I visitatori potranno indossare un cappello con un’acconciatura a tema floreale: una giuria valuterà le fotografie decretando i vincitori. E’ possibile partecipare recandosi allo stand di Iseo Immagine Fotografi sabato dalle 11 alle 18 e domenica dalle 10:30 alle 15:30. Da segnalare in particolare gli aperitivi con degustazione di fiori commestibili con Claudio Porchia, presidente dei Ristoranti della Tavolozza di Sanremo.

Due i convegni in programma al Centro accoglienza delle Torbiere: sabato 23 marzo, inizio alle 10:45 “Sulle ali delle farfalle”, grazie ad immagini e riprese, si andrà alla scoperta della fantastica storia di farfalle e falene con la naturalista Ambra Butifar. Domenica 24 marzo convegno su “Parchi storici del comprensorio camuno-sebino: alberi, fiori, cultura” con gli interventi del biologo Dario Furlanetto, i botanici Enzo Bona e Glauco Patera, insieme all’arboricoltore Alberto Fulvio Bramati con la partecipazione del sindaco di Iseo Marco Ghitti, del presidente della Riserva delle Torbiere Flavio Bonardi e del direttore Nicola Dalla Torre. Il convegno di domenica 24 marzo è patrocinato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Brescia e i partecipanti avranno crediti formativi.

Nel ricco programma si inserisce la presentazione del libro “Cappucetto Green, ecofavole nel piatto” di Renata Cantamessa, nota come Fata Zucchina, 1°classificato sezione Narrativa, Premio Internazionale “E. Volterrani”. Sara presente Martina Luise, quindi danze tropicali, All’interno di “Iseo in Fiore ” è prevista un’area dedicata ai bambini, con laboratori e proposte, il Baby Birba junior funny contest e i giochi in legno di una volta. E possibile prenotarsi per i contest del sabato e domenica al 346 3192841.

Numerose le attrattive e molti eventi anticiperanno la manifestazione “Iseo in fiore” nella località lacustre: le due feste in piazza del 22 e 23 marzo – dal titolo “Aspettando Iseo in Fiore”, che proporranno ore di divertimento con Dj set di Radio Bruno. Venerdì 22 marzo: dalle 20 a mezzanotte Dj Set e Animazione. Le migliori hit musicali dagli anni 2010 a oggi; sabato 23 marzo dalle 18 a mezzanotte con il gruppo Maracaibo e Dj set di Radio Bruno. Le migliori hit musicali dagli anni 90 al 2010. “La manifestazione – spiega Loretta Tabarini di PromAzionio360 – è destinata a diventare il classico appuntamento primaverile dedicato ai fiori ed al verde, uno degli aventi di richiamo sul lago d’Iseo”.