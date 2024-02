In Trentino si respira l’atmosfera olimpica con Tina e Milo

venerdì, 16 febbraio 2024

Trento – Prosegue il percorso di avvicinamento del Trentino ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Pochi giorni dopo l’inaugurazione della mostra “Records”, prima tappa del percorso espositivo triennale “Anelli di congiunzione”, e a seguito dell’incontro con l’atleta paralimpico Gianfranco Paglia, le Gallerie ospitano un nuovo evento legato a Olimpiadi e Paralimpiadi.

Domani, sabato 17 febbraio alle 16 le Mascotte ufficiali dei Giochi di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, faranno tappa proprio negli ex tunnel stradali di Trento, oggi spazi espositivi. L’evento è aperto al pubblico.

Tina e Milo, due vivacissimi ermellini dal manto rispettivamente bianco e bruno, saranno a disposizione di tutti i curiosi e appassionati che, oltre a poter visitare la mostra “Records” incentrata sui Giochi Olimpici e Paralimpici e trovare una copia del numero speciale de “Il Trentino”, potranno scattare foto e selfie assieme alle Mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella mattinata di sabato le Mascotte saranno anche protagoniste in Val di Fiemme per premiare i vincitori dei Campionati Italiani under 16 di salto speciale e combinata nordica: dalle 9.30 alle 10.30 animeranno lo stadio del salto di Predazzo e dalle 11.30 alle 12.30 si trasferiranno allo stadio del fondo di Lago di Tesero. Come detto, nel pomeriggio saranno a Trento alle Gallerie in piazza di Piedicastello.