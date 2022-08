Il trenino dello gnomo Gino e delle favole a Ponte di Legno

mercoledì, 3 agosto 2022

Ponte di Legno – Appuntamenti per bambini e famiglie a Ponte di Legno (Brescia): parliamo del “Trenino dello Gnomo Gino” e del “Trenino delle favole“. Eventi che vengono riproposti nel periodo estivo dalla Casa del Parco, sotto la guida di Chiara Baccanelli (nella foto), e che coinvolge turisti, in particolare bambini e famiglie.

“Con il trenino dello Gnomo Gino”: passeggiata nel bosco per i bambini (3-6 anni) che si svolge il mercoledì di agosto (3, 10, 17 e 24), con inizio alle 18 da piazza XXVII settembre a Ponte di Legno (Brescia). I piccoli, accompagnati da genitori o nonni, accolti dalle accompagnatrici in piazza XXVII Settembre, dopo le 18 con il trenino turistico dell’Alta Valle Camonica, condotto da Giovanni Maroni, raggiungeranno le caratteristiche location dell’Alta Valle Camonica, poi inizierà una magica avventura nella natura che si concluderà al tramonto.

Il “Trenino delle favole“: passeggiata animata per bambini (4-10 anni) che si svolge i03l giovedì (4, 11, 18, 25), sempre con partenza alle 18 da piazza XXVII settembre a Ponte di Legno. Il trenino condurrà bambini, genitori e accompagnatori in un ambiente unico dell’Alta Valle Camonica, tutto da scoprire.

“In questo periodo estivo – spiega Chiara Baccanelli, della Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio – abbiamo pensato a una serie di eventi rivolti ai bambini, un’occasione per scoprire un ambiente naturale e vivere grandi emozioni”.

Per informazioni – Casa del Parco – Vezza d’Oglio – tel. 0364 96165