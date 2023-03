Il Garda Trentino attende un Bike Festival all’insegna delle novità

mercoledì, 29 marzo 2023

Riva del Garda – Il countdown è ufficialmente iniziato. A esattamente un mese dall’inizio della 29sima edizione di FSA Bike Festival, il Garda Trentino è pronto a dare il via in grande stile alla stagione MTB. Da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio l’area ex Cattoi in viale Rovereto di Riva del Garda – che quest’anno si è ampliata maggiormente coinvolgendo anche il Parco dell’Ora e la zona Miralago – accoglierà più di 170 espositori che presenteranno le novità di più di 350 brand del settore bike. Foto @Desire Lines.

Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione con il record assoluto di visitatori, l’evento, anche quest’anno organizzato dalla casa editrice tedesca Delius Klasing in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., punta a superare i 60.000 ospiti attesi tra gli stand della fiera Outdoor, presso i quali saranno disponibili oltre 1.000 tra mtb ed e-mtb da testare gratuitamente.

FSA Bike Festival Garda Trentino si conferma pertanto l’evento di assoluto riferimento per il settore MTB in Europa, con presenti tutti i marchi di primo piano delle due ruote e un’area espositiva ulteriormente ampliata per rispondere ad una domanda sempre più vivace di anno in anno.

In attesa di festeggiare nel 2024 la 30sima edizione dell’evento, l’organizzazione del Bike Festival ha messo in campo già da quest’anno moltissime novità, arricchendo ulteriormente un programma già di per sé denso di appuntamenti, competizioni sportive e momenti di grande spettacolo.

Con l’aggiunta di un giorno alla manifestazione, infatti, oltre alla classica Marathon, alla eMTB Challenge e alla gara dedicata ai più piccoli, il Bike Festival quest’anno presenterà due grandi novità: la Specialized Lake Bash, una challenge Gravel che potrà essere affrontata dai partecipanti sia come gara che come semplice tour per ammirare le bellezze circostanti del territorio e il FUNduro, percorso a tappe di enduro, in una nuova veste, con in primo piano – come suggerisce il nome – il divertimento in sella. Per maggiori informazioni sul programma clicca qui.