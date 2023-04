Il buono che avanza: in Valle Camonica e Sebino riparte il progetto Rebus

mercoledì, 26 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Torna l’iniziativa “Il buono che avanza” una family bag distribuita ai ristoranti aderenti all’Associazione Ristoratori Valle Camonica Sebino, per stimolare la cittadinanza ad essere sempre più attiva e compartecipe nella promozione di una cultura contro lo spreco alimentare.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività del Progetto Rebus Valle Camonica promosso dalle Acli bresciane in collaborazione con la Comunità Montana della Valle Camonica, Valle Camonica Servizi e Unione dei Comuni delle Orobie Bresciane.

Dal 2018 le Acli provinciali di Brescia, tramite le Acli Valle Camonica hanno dato vita – in collaborazione con diverse realtà associative, enti ed istituzioni – al progetto di recupero delle eccedenze alimentari denominato “Rebus Valle Camonica”.

Rebus, in una logica di corresponsabilità e sussidiarietà circolare, promuove reti e sinergie tra aziende, istituzioni e terzo settore per favorire la diffusione di un modello solidale di gestione delle eccedenze alimentari e promuove buone prassi di recupero dei beni da destinare prevalentemente a persone in condizioni di disagio e vulnerabilità.

All’interno del Progetto, per stimolare sempre più la cittadinanza ad essere attiva, responsabile e compartecipe nella promozione di una cultura contro lo spreco alimentare, nasce “Il buono che avanza” una nuova iniziativa nata dalla collaborazione con l’Associazione Ristoratori Valle Camonica-Sebino.

Nei 45 ristoranti associati sarà disponibile una “family bag” che a fine pasto verrà messa a disposizione dei clienti che la desiderano, nella quale inserire eventuali pietanze non consumate o ordinate in eccesso da consumare a casa. La “family bag” permetterà così di non sprecare “il buono che avanza” contribuendo a ridurre gli alimenti buttati e sensibilizzando la clientela nella costruzione di una cultura contro lo spreco alimentare.

I ristoranti aderenti all’iniziativa saranno riconoscibili da un’apposita vetrofania.