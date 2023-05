Il Bike Festival batte tutti i record: oltre 70mila visitatori a Riva del Garda

lunedì, 1 maggio 2023

Riva del Garda – Si è conclusa oggi, lunedì 1° maggio, la 29sima edizione di FSA Bike Festival – Garda Trentino, la rassegna bike di punta in Europa organizzata dalla casa editrice tedesca Delius Klasing in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A . Foto @Desire Lines.

Un’edizione che ha di certo superato ogni aspettativa: oltre 70.000 i visitatori registrati – record assoluto per l’evento -, che hanno popolato l’area expo (quest’anno di 25.000 mq di superficie) durante le quattro giornate di festival per scoprire le novità di 350 brand presso gli oltre 200 stand. La giornata con maggiore affluenza è stata quella di sabato 29 aprile, culminata la sera stessa con l’Open Night che ha animato l’area espositiva con musica, street food e molto divertimento fino a tarda notte.

Un grande risultato anche dal punto di vista dell’iscrizione alle competizioni in programma da venerdì a oggi con 2.000 partecipanti: la FUNduro ha registrato 150 partecipanti così come la Specialized Lake Bash (la nuovissima gara dedicata al Gravel), mentre la Scott BIKE Marathon – che da quest’anno rientra nella categoria HC C1 dell’UCI e quindi tra le gare più importanti del mondo MTB – ha visto ai nastri di partenza 1.300 biker, molti dei quali di categoria elite, provenienti da più di 25 nazioni e la Bosch eMTB Challenge supported by Trek ha avuto 200 atleti alla partenza, raggiungendo il sold-out.

Lo Junior Trophy invece è stato affrontato nella giornata di oggi da ben 400 piccoli biker, suddivisi in sei categorie in base all’età (dai 3 ai 14 anni), concludendo di fatto l’edizione di quest’anno.

Riva del Garda si conferma perciò, ancora una volta, come la capitale della Mountain Bike, oltre ad essere meta indiscussa per appassionati ma anche per chi pratica ciclismo su strada: in una recente intervista il belga Remco Evenepoel, uno dei favoriti all’imminente Giro d’Italia e vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi, ha ricordato le sue vacanze giovanili con la famiglia proprio a Riva.

“Siamo davvero soddisfatti dagli ottimi risultati di quest’edizione del Bike Festival. L’area espositiva più grande di sempre, l’aggiunta di nuove competizioni come la Specialized Lake Bash tutta dedicata al mondo gravel oltre alle gare classiche, come l’iconica Scott BIKE Marathon, hanno davvero saputo raccogliere l’entusiasmo del pubblico, proveniente da più di 25 nazioni. Tutta quest’energia testimonia ancora una volta la rilevanza del prodotto bike per il territorio del Garda Trentino e tutto il Trentino in generale e siamo sicuri che la prossima edizione del Bike Festival – che spegnerà 30 candeline – saprà realmente andare oltre ogni aspettativa” ha concluso soddisfatto il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

FSA Bike Festival – Garda Trentino dà appuntamento a Riva del Garda per la 30sima edizione, in programma dal 2 al 5 maggio 2024.