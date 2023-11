Il 53° Trofeo Vallecamonica nel nuovo campionato Supersalita 2024

giovedì, 9 novembre 2023

Malegno (Brescia) – Il 53° Trofeo Vallecamonica è stato inserito nel nuovo campionato Supersalita, la serie ACI Sport che andrà ad impreziosire il panorama delle cronoscalate tricolori con una nuova appassionante sfida sui migliori tracciati italiani.

Il nuovo campionato Supersalita includerà infatti le 7 migliori gare del Campionato Italiano Velocità Montagna 2024 che oltre a contare per il CIVM andranno a costituire una classifica d’elite. L’inserimento del Trofeo Vallecamonica in questa categoria, dopo la conferma della titolazione CIVM 2024, non fa che aumentare il prestigio della corsa camuna che negli ultimi anni ha continuato la sua crescita portandola ad essere una competizione di riferimento.

“Si tratta di una grande soddisfazione e di un grande orgoglio – ha commentato Aldo Bonomi, Presidente dell’Automobile Club Brescia – che avvalora il lavoro condotto dal nostro staff per l’organizzazione, la promozione e la tutela dei nostri eventi sportivi. Questa attestazione di merito da parte di ACI Sport conferma che la Malegno-Ossimo-Borno non fa parte solamente della storia del nostro territorio, ma anche del cuore sportivo italiano. Un evento che nel corso dei decenni ha saputo scrivere pagine emozionanti, rinnovandosi attraverso le epoche ed arrivando oggi ad essere una manifestazione di riferimento per la categoria. Un momento che deve renderci fieri di quanto abbiamo costruito e deve spronarci a dare ancora il meglio per continuare ad alzare l’asticella”.

Il calendario della Supersalita 2024 includerà, oltre al Trofeo Vallecamonica, anche la Coppa Selva di Fasano, la Rieti-Terminillo, la Trento-Bondone, la Coppa Paolino Teodori, il Trofeo Luigi Fagioli e la Monte Erice.

Le date del 53° Trofeo Vallecamonica sono tutt’ora in definizione da parte della Federazione e saranno comunicate non appena sarà ufficializzato il calendario 2024.