Il 46° Rally 1000 Miglia torna a settembre

martedì, 20 dicembre 2022

Brescia – Per la seconda volta nella sua storia il Rally 1000 Miglia si disputerà nel mese di settembre. Con l’ufficializzazione del calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023 è ufficiale anche la data della 46^ edizione del rally bresciano fissata dal 7 al 9 settembre.

Si tratta comunque di un inedito dato che ripercorrendo a ritroso la storia dell’evento mai la data era stata così avanzata. Nel 2021, l’anno del ritorno nel massimo campionato tricolore rally ed unico altro caso in cui si è corso in settembre, il rally si svolse nei primissimi giorni del mese mentre questa volta sarà il secondo fine settimana.

La gara organizzata dall’Automobile Club Brescia sarà la sesta del calendario e la quinta su asfalto e si disputerà ancora una volta sulle prove che hanno segnato la storia di questa manifestazione e continuano ad accendere di passione i cuori degli appassionati. Il disegno del percorso è già in definizione dato che i regolamenti hanno cambiato i chilometraggi previsti per i round del CIAR Sparco e questo obbligherà ad una rivisitazione dell’itinerario. Confermata anche la validità per la Coppa Rally di 2^ Zona con coefficiente 1.5.

“Si tratta di un grande riconoscimento per l’Ente e per tutto lo staff che lavora all’organizzazione del rally – ha commentato il Presidente dell’Automobile Club Brescia Cav. Aldo Bonomi – Per il terzo anno consecutivo il Rally 1000 Miglia sarà valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in una fase cruciale della stagione e questo permetterà alla gara di godere di un’eccezionale esposizione mediatica, opportunità non solo per l’evento ma per tutta la città di Brescia, eletta Capitale Italiana della Cultura 2023 insieme a Bergamo. Sono sicuro che onoreremo ancora una volta questa attestazione di stima e fiducia da parte della Federazione ACI Sport con impegno e massima attenzione al dettaglio”.