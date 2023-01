Il 2023 porta in Primiero la Coppa del Mondo di corsa in montagna

giovedì, 5 gennaio 2023

Primiero (Trento) – L’Unione Sportiva Primiero ASD, dopo aver organizzato numerose Coppe del Mondo di arrampicata, i Campionati Mondiali juniores di corsa orientamento nel 2009, i Campionati Mondiali studenteschi del 2011, ben 7 edizioni della Primiero Dolomiti Marathon, tante edizioni della Ski Sprint e applauditi eventi a livello nazionale, è pronta al grande debutto nel circuito di Coppa del Mondo di corsa in montagna. Foto @Newspower.

Il 30 settembre è in programma il Primiero Dolomiti Trail, inserito nel calendario 2023 Valsir Mountain Running World Cup che prevede 17 gare dislocate in ben 8 paesi da giugno a ottobre. L’assegnazione è stata ufficializzata lo scorso 20 dicembre da parte della WMRA – World Mountain Running Association, generando un enorme entusiasmo all’interno del comitato primierotto presieduto da Luigi Zanetel: “Siamo molto orgogliosi e contenti di organizzare in Valle di Primiero un evento così prestigioso come una Coppa del Mondo di corsa in montagna – ha raccontato il presidente Zanetel –, la candidatura è nata in seguito alla Primiero Dolomiti Marathon. Ora stiamo definendo i dettagli e tutto il comitato è entusiasta per i prossimi eventi estivi. Partiremo con la Primiero Dolomiti Marathon il 1° luglio, dopodiché il 30 settembre ci sarà il grande appuntamento di Coppa del Mondo”.

La pittoresca Fiera di Primiero ospiterà la partenza e l’arrivo del super appuntamento Primiero Dolomiti Trail, unico evento italiano ‘Classic Silver Label’ che farà scoprire l’incantevole località dolomitica ai runners di tutto il mondo. La manifestazione sarà dunque un’importante vetrina per l’intero territorio della Valle di Primiero, con le maestose Pale di San Martino a sorvegliare dall’alto gli “stambecchi” più agili lungo una variante del noto percorso Family Trail della Primiero Dolomiti Marathon, che scatterà per l’ottava volta il 1°luglio.

La Valle di Primiero è l’oasi “green” perfetta per i podisti che vogliono allenarsi al fresco, circondati dalle vette delle Dolomiti e del Lagorai, nel cuore dei fitti boschi verdi dove si snodano decine di sentieri. Negli anni è diventata meta ideale per il turista sia d’estate che d’inverno e per gli amanti della storia e della cultura, catturati dall’affascinante architettura rurale dei piccoli borghi caratteristici tutt’attorno.