Hospitality: da Riva del Garda parte la sfida del turismo e dell’alberghiero

Riva del Garda – “Il turismo è un asset strategico per il nostro Paese e l’industria dell’ospitalità deve continuare a investire in innovazione, digitalizzazione, accessibilità e sostenibilità oltre a puntare su attività di formazione per essere aggiornati, cogliere il cambiamento e garantire un’offerta di qualità. Oggi infatti le imprese dell’ospitalità stanno operando in un contesto complesso e si stanno giocando la competizione internazionale in uno scenario post pandemico non chiaro e in una situazione di grande apprensione mondiale dovuta alla situazione in corso fra Russia e Ucraina”, a Riva del Garda (Trento) l’inaugurazione della 46esima edizione di Hospitality è stata l’occasione per tracciare un bilancio sul settore del turismo e dell’alberghiero.

Durante la tavola rotonda “Il futuro dell’ospitalità: in un contesto di continuo cambiamento, quali scenari e strategie?” con la partecipazione di Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit, e i vertici di Riva del Garda Fierecongressi, il presidente Roberto Pellegrini e la direttrice generale Alessandra Albarelli sono state approfondite le strategie del settore peri prossimi anni.

Roberto Pellegrini (nel video), presidente di Riva del Garda Fierecongressi, dopo aver ringraziato tutte le istituzioni e le autorità presenti, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere qui oggi, in presenza. Un primo obiettivo è già stato raggiunto, con gli oltre 450 espositori che nonostante lo spostamento di data hanno scelto di investire e partecipare, perché credono nel valore e nelle opportunità di business e formazione di questa manifestazione storica che rappresenta tutto il mondo Ho.Re.Ca.. Una conferma del ruolo strategico del polo fieristico di Riva del Garda come piattaforma di business per il sistema turistico del Paese”.

VIDEO: https://youtube.com/shorts/ayVDCFOh_64?feature=share

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, nel suo intervento ha ribadito che il PNRR è una grande opportunità anche per il settore turistico, soprattutto in un momento in cui l’esigenza di tutti è quella di alzare il livello di qualità del comparto. “Il turismo è un settore molto competitivo – ha ricordato Garavaglia – e siamo stati abituati a dire che l’Italia è il Paese più bello del mondo ma, a consuntivo, siamo solo al sesto posto tra i Paesi più cercati fra quelli da visitare. Quindi è necessario non solo darci da fare ma anche fare di più.

Come Ministero abbiamo fatto tanto: abbiamo appena stanziato 2,4 miliardi di euro per il settore, ma il finanziamento è stato strutturato con tanta leva finanziaria per arrivare fino a quasi 7 miliardi di euro. Il grosso degli investimenti è destinato al rinnovamento delle strutture e al digitale, fattore quest’ultimo indispensabile per poter vendere bene il nostro prodotto in tutto il mondo”. Ricordando poi che “le infrastrutture non dipendono dal Ministero del Turismo, ma andranno comunque ad impattare anche su questo settore, come per esempio l’alta velocità”, il Ministro ha poi evidenziato che oltre a questi finanziamenti sono stati stanziati 800 milioni di euro per la montagna e 500 milioni di euro per le fiere. E proprio in tema di finanziamenti al settore fieristico, Garavaglia ha ricordato come le Fiere e gli eventi rappresentino un motore di sviluppo per l’economia del nostro Paese, considerato che circa il 50% del nostro export è generato dalle Fiere.

“Secondo alcuni, nel post pandemia le fiere non avrebbero più ragione d’essere perché tutto si può fare in digitale, con formule innovative e meno investimenti negli spazi – ha aggiunto il Presidente Pellegrini. – Ma i numeri e il richiamo che abbiamo avuto per questa edizione di Hospitality, ci dimostrano che dobbiamo continuare a valorizzare la nostra infrastruttura per garantire una sempre maggiore qualità, perché le strutture stesse sono poli attrattivi di visitatori ed espositori. Le fiere eccellenti hanno bisogno di contenitori e contenuti, di prodotti e tendenze che anticipino le necessità di business”.

Giorgio Palmucci, Presidente di Enit ha sottolineato come negli ultimi due anni il mondo degli eventi sia cambiato e gli stessi attori del “turismo d’affari”, come le fiere, abbiano dovuto modificare il proprio lavoro per essere volano del sistema imprenditoriale. “Far riscoprire l’Italia agli italiani, è stato l’effetto che abbiamo riscontrato nel post pandemia. Spesso dall’estero conoscono molto di più il nostro Paese di noi che ci viviamo e questo è un tema su cui dobbiamo lavorare, tutti insieme”, ha detto Palmucci. “Quanto sta accadendo in questo periodo, oltre agli effetti drammatici, ha anche una ripercussione economica sui costi delle materie prime ed energetiche. Il Governo sta cercando di compensare e il Paese ci ha già dimostrato in questi due anni di pandemia di avere una grande capacità di reazione. Tutta la filiera del turismo ha fatto in modo di continuare ad investire per soddisfare i desideri dei nuovi consumatori che si sono a loro volta adeguati a nuove forme di turismo. Una delle tendenze che si stanno affermando è quella del turismo outdoor, un turismo che coinvolge e che suscita emozioni. Grazie anche al Ministero del Turismo è stato istituito l’Osservatorio sul turismo per poter fornire agli operatori del settore sempre più dati e conoscenze, essenziali per poter decidere e agire rapidamente.

Altro tema su cui fare leva è raccontare l’Italia insieme al Made in Italy, dal design al food all’automotive; è fondamentale non solo raccontare il Paese e i suoi prodotti ma fare leva su coloro che questi prodotti li realizzano”.

VIDEO



Alessandra Albarelli (nel video), Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, ha aggiunto come per la ripresa sia “indispensabile mettere in rete tutta la progettualità che nasce oggi dall’emergenza. Il PNRR ha dato un’accelerazione ma c’è bisogno di consolidare e continuare sulla strada che il Ministro ha anticipato: investire sulla digitalizzazione, fare eventi e fiere per far emergere il territorio, cogliere le ispirazioni dei prodotti e dei servizi offerti per promuovere investimenti in linea con le tendenze dell’ospitalità, in un’ottica che punta al rinnovamento in chiave green, legato ai prodotti locali e all’enoturismo, senza dimenticare la sicurezza. In questo contesto l’outdoor, con il suo legame con l’ambiente esterno e il suo viverlo pienamente, assume una valenza significativa e offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e di esprimere e potenziare le competenze del territorio. Il turismo all’aria aperta pone le basi per consolidarsi sempre di più negli scenari turistici attuali”.

All’inaugurazione, condotta dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei, e al taglio del nastro hanno partecipato anche Cristina Santi, Sindaco del Comune di Riva del Garda, e Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Provincia Autonoma di Trento.

Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality, ha illustrato nel dettaglio tutte le novità di questa 46esima edizione, da oggi al 24 marzo al quartiere fieristico di Riva del Garda: oltre 450 espositori e più di 100 eventi formativi nei 38.000 mq suddivisi in 8 padiglioni, 4 aree tematiche – Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech – e nelle aree speciali Solobirra e RPM-Riva Pianeta Mixology, dedicate alla birra artigianale e al bere miscelato, e nel nuovo spazio Winescape dedicato all’enoturismo.

IL PROGRAMMA EVENTI

Martedì 22 marzo

// 10.00 – 10.45 // 16.00 – 16.45

// EVOTOURS & WELLNESS. Appuntamenti dedicati agli Albergatori Oleoturismo e benessere: novità per i tuoi ospiti. L’olio Evo protagonista del nuovo modo di vivere il territorio e ciò che ha da offrire.

Itinerari, percorsi ed esperienze creati dal Consorzio Turismo dell’Olio EVO che uniscono il mondo della

produzione dell’extravergine con i nuovi modi di vivere il territorio.

Organizza: Consorzio Turismo dell’olio EVO Dop, Igp e Bio e EVO&EVA | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B1/D06

// 10.00 – 11.45

// La NIC in School incontra le scuole alberghiere

A cura di: Chef Junior Alex Lazzari e Michela Ruzza

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

// 11.00 – 11.50

// Come i blogger possono creare grande attenzione per la tua struttura

A cura di: Giulia Bezzi, SeoSpirito

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Customer Focus: strategie di fidelizzazione dei clienti e tecniche di gestione dei reclami

A cura di: Stefano Todisco, Front Desk Evolution

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Design e trend in hotel. Spazi ibridi, bagni esplosi, design biofilico, tecnologia, story telling

e design for all

A cura di: Laura Verdi, architetto e direttore editoriale We:ll Magazine

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// Quando l’evoluzione digitale fa risparmiare tempo e soldi

A cura di: Giovanni Carobbi, S.C. Sistemi di Cassa | Marco Di Prima, HOTELCUBE

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// 11.00 – 12.00

// Oscar Farinetti presenta il suo ultimo libro, Never quiet | Rizzoli, 2021

A cura di: Oscar Farinetti, Fondatore di Eataly e Green Pea

Modera: Peppone Calabrese, Conduttore di Linea Verde Rai 1

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

// 11.00 – 12.00

// Turismo D.O.C.

Aspetti produttivi, legali ed economici delle indicazioni geografiche e rapporto con l’offerta tu-

ristica locale

A cura di: Avv. Stefano Senatore, Cibuslex | David Tombolato, AIS Trentino

Organizza: Winescape

Pad. B4 – Winescape Arena

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

// 11.00 – 12.30

// Le nuove tendenze: lattine & birre analcoliche

In presenza: Carlo Vischi, advisor nel settore agroalimentare di Postalmarket | Matteo Milan, Birrificio Im-

pavida | Moreno Ercolani, Birrificio L’ Olmaia | In collegamento: Mauro Bertoletti, Birrificio Mister B.

Conducono: Lorenzo Dabove “Kuaska”, degustatore e giudice internazionale e Lorenzo Dardano “Lawren-

ce”, conduttore radiofonico

Organizza: Solobirra

Pad. B4 – Beer Arena

// Sun Spirit presenta: El Ron Cubano

A cura di: Leonardo Veronesi, Barman e Titolare Rivabar Cocktail Bar, Riva del Garda (TN)

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM

// 11.15 – 12.00 // 14.00 – 14.45

// OLIO EXTRAVERGINE & RISTORAZIONE:MATRIMONIO PERFETTO

Appuntamenti dedicati ai Ristoratori

Vuoi capire come trasformare l’olio extravergine da spesa a guadagno significativo? Il nostro workshop fa

per te! L’Olio extravergine d’oliva è un valore aggiunto nella ristorazione!

Organizza: Consorzio Turismo dell’olio EVO Dop, Igp e Bio e Extravoglio | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B1/D06

// 12.00 – 12.45

// Cooking Show e dimostrazioni con gli Chef del territorio

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

// 12.00 – 12.50

// I principi della narrazione costruttiva: partire dalla propria storia

A cura di: Assunta Corbo, Constructive Network

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Informare, promuovere e vendere. L’annosa questione dei servizi ancillari in hotel

A cura di: Marzia Baislak, Qualitando

Organizza: Qualitando | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// La conquista dell’ospite: come stanno evolvendo le strategie di marketing digitale dell’hotel

A cura di: Armando Travaglini, Digital Marketing Turistico

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Revenuemarketing®: le prenotazioni del futuro

A cura di: Ilenia Morandi, Luisa Torboli, INUP Tourism

Organizza: INUP Tourism | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

// 13.30 – 14.15

// Oro, ambra, nero e…rosa: sei donne della birra, sei esperienze birrarie

A cura di: Gemma Cruciani, Birrificio La Dama con Federica Russo, sommelier | Lucia del Vecchio, Birrificio

5+ con Fiona Monni, degustatrice nonché publican al Brinkoff’s – Cagliari | Raimonda Dushku, Birra impavi-

da abbinata a Chiara Rubinato, beer sommelier e formatrice

Modera: Michela Cimatoribus, consigliera dell’Associazione e comunicatrice

Organizza: Solobirra

Pad. B4 – Beer Arena

// 13.30 – 15.00

// Grappa Revolution: lo stile Italiano

A cura di: Leonardo Pinto, Titolare di Isla de Rum e Direttore di Showrum – Italian Rum Festival

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM

// 14.00 – 14.45

// I locali che offrono il senza glutine non sono tutti uguali: tante buone ragioni per entrare nel

network di AIC

Manuela Vidale, Tutor del progetto, illustrerà il “Progetto Alimentazione Fuori Casa di AIC” per

rendere sicuro il pasto senza glutine

A cura di: Manuela Vidale, Tutor del progetto e AIC Trentino

Organizza: AIC Trentino – Associazione Italiana Celiachia

Pad. C1/G10 c/o stand Federazione Italiana Cuochi

// 14.00 – 14.50

// Il personale: la risorsa più importante dell’azienda. Cercarlo, selezionarlo, gestirlo

A cura di: Oscar Galeazzi, LavoroTurismo.it

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// L’evoluzione dell’ospitalità. 7+1 pilastri fondamentali analizzati da nuove prospettive

A cura di: Giuseppe Angelo Di Sandolo, One Luxury Day

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// La comunicazione della sostenibilità come leva del marketing strategico per il settore turi-

stico alberghiero

A cura di: Pietro Tonchia, Lucia Tosolini, Ekita

Organizza: Ekita | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// Social Revenue: verso una strategia integrata

A cura di: Martina Manescalchi, Teamwork | Emanuele Mansueti, Hotelperformance

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

// 14.00 – 15.00

// Sostenibilità: tra coraggio, progettazione e creatività

A cura di: Ludovica Casellati, giornalista, amante della bici, founder di LBH-Luxury Bike Hotels | Silvio Bar-

bero, Vicepresidente UNISG – Università Scienze Gastronomiche Pollenzo | Franco Costa, founder e CEO

Costa Group | Marco Gilardi, NH Hotel Group Operations Director Italy & USA

Modera: Peppone Calabrese, Conduttore di Linea Verde Rai 1

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

// 15.00 – 15.50

// Come diventare un datore di lavoro migliore in ambito alberghiero

e attrarre così collaboratori di talento

A cura di: Daniel Bosio, tt-consulting

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Come nasce, cresce e muore una destinazione turistica

A cura di: Valentina Boschetto Doorly, Turismo Futuro

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Il wellness branding in 6 mosse e la percezione del valore nel marketing del benessere

A cura di: Paola Rizzitelli, Sinergie per il benessere

Organizza: Sinergie per il benessere | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// Price & Place. L’uso strategico di prezzo e distribuzione

A cura di: Lorenzo Cesarotto, Hotelperformance

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// 15.00 – 16.00

// “I colori di Bacco” Degustazione sensoriale

Tre Cantine presentano il loro prodotto in abbinamento con finger food monocromatici

A cura di: Ca’ del Moro con Garganega Veronese | La Raia con Gavi Riserva 2018 |

Tenuta del Buonamico con Spumante particolare Brut Rosé

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi e Saba Eventi in collaborazione con Enaip Trentino | Centro di

Formazione Professionale Enaip Alberghiero | Dolce Panem srl | Genesi srl | Roat srl

Pad. B4 – Area Matching Winescape

// 15.00 – 16.30

// Etichettatura (neck labels) & delivery

In presenza: Dario Crisci, Cuzziol SpA | In collegamento: Fabiano Toffoli e Loreno Michielin, Birrificio 32 |

Marco Tripisciano e Andrea Tupini di Senza Birra Mai

Conducono: Lorenzo Dabove “Kuaska”, degustatore e giudice internazionale e

Lorenzo Dardano “Lawrence”, conduttore radiofonico

Organizza: Solobirra

Pad. B4 – Beer Arena

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

// 15.00 – 17.45

// Cooking Show e dimostrazioni con gli Chef del territorio

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

// 15.15 – 16.00

// #bestplacetowork- rafforzare la qualità dell’ospitalità nel Garda Trentino

A cura di: Silvio Rigatti, Presidente APT Garda Dolomiti Spa e

Oskar Schwazer, General Manager APT Garda Dolomiti Spa

Organizza: APT Garda Dolomiti SpA | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

// 15.30 – 17.00

// Dry Martini: lo strumento di comunicazione più efficace che un bartender abbia a disposizione

A cura di: Francesco Cione, Giraudi Group Director of Operations Italia

– Corporate Bar & Beverage Director

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM

// 16.00 – 16.50

// L’IoT è nell’aria. Come benessere e sicurezza dell’ospite aumentano la brand reputation e

riducono i costi della struttura ricettiva

A cura di: Paolo Marani, Gizero Energie

Organizza: Gizero Energie | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// Effetto wow in hotel. Come progettare e vendere esperienze per stupire e conquistare clienti

A cura di: Giuseppe Picano, ItaliaMeeting

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Gli “allena-mente”: le piccole cose che puoi fare ogni giorno per migliorare nel tuo lavoro

A cura di: Sofia Santinato, welevel.academy

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// Metti un dato a tavola. Strategie per migliorare le performance di ogni tavolo e cameriere

A cura di: Sebastiano Tramontano, Teamwork | Emanuele Mansueti, Hotelperformance

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// 16.15 – 17.30

// Outdoor BOOM, il futuro dell’ospitalità all’aria aperta

A cura di: Alberto Granzotto, Presidente di FAITA – FederCamping | Loek van de Loo, CEO di Vacanze col

Cuore | Stefano Testa, CEO di LEAPfactory | Viktoriia Borodina, Product Manager di Diamond Domes | An-

drea Agazzani, Senior Consultant di Thrends

Modera: Alberto Mattiello, Business Futurist

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

// 9.00 – 17.30

// Onspitality

A cura di: Antonio Maresca, Flavia Xamo, Fabio Badolato

Organizza: Ribrandity | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Riva

// 9.30 – 10.15

// Lak.e6

– Nuovi approcci formativi per lavorare nel turismo del futuro

A cura di: Massimo Malossini, Direttore Generale ENAIP Trentino | Elisabetta Filippi, Direttrice ENAIP Riva

del Garda, Mauro Frisanco, esperto politiche e strategie formative

Organizza: ENAIP Trentino | Riva del Garda Fierecongressi SpA

Pad. D – Hangar

// 10.00 – 10.45 // 16.00 – 16.45

// EVOTOURS & WELLNESS. Appuntamenti dedicati agli Albergatori

Oleoturismo e benessere: novità per i tuoi ospiti. L’olio Evo protagonista

del nuovo modo di vivere il territorio e ciò che ha da offrire.

Itinerari, percorsi ed esperienze creati dal Consorzio Turismo dell’Olio EVO che uniscono il mondo della

produzione dell’extravergine con i nuovi modi di vivere il territorio.

Organizza: Consorzio Turismo dell’olio EVO Dop, Igp e Bio e EVO&EVA | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B1/D06

// 10.00 – 11.45

// La NIC in School incontra le scuole alberghiere

A cura di: Chef Junior Alex Lazzari e Michela Ruzza

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

// 10.30 – 11.15

// 7 suggerimenti per avere più successo a gestire l’equipe nel settore HORECA

A cura di: Hannes Illmer Founder & CEO tt-consulting

Organizza: tt-consulting | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

// 11.00 – 11.50

// È possibile un brand green? Come diventarlo, tra opportunità, rischio di greenwashing e scel-

te ecosostenibili

A cura di: Andrea Agazzani, Teamwork

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Leadership vs Metaverso. Come motivare e guidare giovani talenti in un mondo 2.0

A cura di: Sara Abdel Masih, Business LeadHership Strategist

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// Pianificare una strategia di marketing efficace facendosi guidare da un esploratore e da una

mucca viola

A cura di: Roberta Farinola, consulente Personal Branding e Marketing

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Progettazione integrata: Hospitality tra Design e Performance

A cura di: Laura Menichelli, The Studio | Mara Barreca, Base Srl

Organizza: The Studio, Base Allestimenti | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// 11.00 – 12.00

// Tradizione enogastronomica e offerta turistica, oggi

Fotografia dello sviluppo di un nuovo modello di viaggio, fatto di incontri e scambi con vignaioli,

produttori e ristoratori, alla scoperta di tradizioni locali

A cura di: Clementina Balter, Presidente Vignaioli del Trentino | Tommaso Martini, Presidente Slow Food

Trentino Alto Adigel

Modera: Nereo Pederzolli, giornalista

Organizza: Winescape

Pad. B4 – Winescape Arena

// 11.00 – 12.30

// Back to the future. Viaggio nel tempo con Mazzetti

A cura di: Luca Bonsignore, Responsabile Vendite Italia e Maurizio Sironi, Barista Agricolo

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM

// 11.15 – 12.00 // 14.00 – 14.45

// OLIO EXTRAVERGINE & RISTORAZIONE:MATRIMONIO PERFETTO

Appuntamenti dedicati ai Ristoratori

Vuoi capire come trasformare l’olio extravergine da spesa a guadagno significativo? Il nostro workshop fa

per te! L’Olio extravergine d’oliva è un valore aggiunto nella ristorazione!

Organizza: Consorzio Turismo dell’olio EVO Dop, Igp e Bio e Extravoglio | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B1/D06

// 11.30 – 12.15

// I bonus accessibili con IVH

Nella giungla dei BONUS e degli incentivi fiscali, come è possibile trovare un interlocutore che

sia in grado di fornire soluzioni per:

– Seguire tutte le pratiche

– Scegliere i migliori fornitori a prezzi competitivi

– Cogliere le occasioni di business derivanti dal miglioramento della struttura

A cura di: Andrea Chiappini, CEO IVH Group S.p.A.

Organizza: IVH Group S.p.A. | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

// 11.30 – 12.30

// Il turismo birrario

In collegamento: Carlo Schizzerotto, Direttore Consorzio Birra Italiana | Luca Giaccone, curatore Guida

Slow Food

Conducono: Lorenzo Dabove “Kuaska”, degustatore e giudice internazionale e Lorenzo Dardano “Lawren-

ce”, conduttore radiofonico

Organizza: Solobirra

Pad. B4 – Beer Arena

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

// 12.00 – 12.45

// Farine naturalmente senza glutine per menu più genuini

Lo chef Giuseppe Ceci, che da anni collabora con AIC Trentino, mostrerà la preparazione delle

tagliatelle con farine naturalmente senza glutine di castagne, saraceno lupino.

Per tutto il pomeriggio sarà presente presso lo stand di AIC Trentino (Pad. C1/G08) per rispondere alle

domande su pasta fresca e panificati senza glutine e sull’utilizzo delle farine naturalmente senza glutine.

A cura di: Giuseppe Ceci, chef e AIC Trentino

Organizza: AIC Trentino – Associazione Italiana Celiachia |

FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 c/o stand Federazione Italiana Cuochi

// 12.00 – 12.50

// Comunicare nell’ospitalità.

La comunicazione che genera clienti soddisfatti

A cura di: Danilo Bellomo, STRAFhotel & bar, HRD Training Group

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// Dal menu di navigazione alla pagina di contatto: come semplificare la user experience del

tuo sito web per vendere di più

A cura di: Gianluca Tonti, Area38

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// E-SPAndere l’Hospitality al Wellness

A cura di: Raffaella Dallarda, Inspatime

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// Ristrutturare ai tempi del Bonus: procedure e metodi una volta ottenuto

A cura di: Marco Pignocchi, Hospitality Project

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// 13.30 – 15.00

// Bar Manager & Business Strategies

A cura di: Giorgio Fadda, Presidente I.B.A. (International Bartenders Association)

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM

// 14.00 – 14.50

// Cicloturismo: da semplice alternativa a protagonista assoluto del nuovo modo di viaggiare

A cura di: Nicholas Montemaggi, Thomas Tosi, Hospitality Marketing

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Come affrontare la sfida del capitale umano nell’ospitalità. Opinioni a confronto

A cura di: Santinato, Teamwork | Gianni Battaiola, ASAT | Massimiliamo Schiavon, Federalberghi Veneto |

Giancarlo Carniani, ToFlorence Hotels | Giovanna Manzi, BWH Hotel Group Italia

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

// Perché digitalizzare gli acquisti del ristorante: tra risparmio, garanzie e sostenibilità

A cura di: Mauro Germani, Soplaya

Organizza: Soplaya | Riva del Garda Fierecongress

Pad. B3 – Sala Tenno

// Hotel F&B: when and how it will generate profit?

In lingua inglese

A cura di: Giorgio Pilone, Hotellerie Consultant, docente, EPIC Leadership Trainer

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// 14.00 – 15.45

// Show cooking spreco zero del progetto Life FOSTER

A cura di: Chef Alessandro Laudadio

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

// 15.00 – 15.50

// Come il design può contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile. Punti di vista internazionali

A cura di: Nicola De Pellegrini, Anidride Design

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// Design Rejuvenation: cosa ci aspetta nel futuro dell’ospitalità

A cura di: Giada Gemignani, THDP

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// Scopri un nuovo metodo per potenziare il tuo brand grazie alle storie. Come valorizzare i ser-

vizi del tuo hotel, dal breakfast all’accoglienza, per vendere sempre meglio

A cura di: Luca Oliva, Cristian D’Emilio, Radio Bakery

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Smart Working e Coworking Hotel: nuovi modelli di business e tendenze

A cura di: Nicola Delvecchio, Teamwork

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// 15.00 – 16.00

// “I colori di Bacco” Degustazione sensoriale

Tre Cantine propongono il loro prodotto in abbinamento con finger food monocromatici

A cura di: Azienda Agricola Comai con Busat Bianco | Domaine de la Navicelle con Cotes

de Provence Novicelle rosé 2021 | Poderi Moretti con Barbera d’Alba

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi e Saba Eventi in collaborazione con Enaip Trentino | Centro di

Formazione Professionale Enaip Alberghiero | Dolce Panem srl | Genesi srl | Roat srl

Pad. B4 – Area Matching Winescape

// Birra Italiana

A cura di: Teo Musso, Presidente Consorzio Birra Italiana

Conducono: Lorenzo Dabove “Kuaska”, degustatore e giudice internazionale e

Lorenzo Dardano “Lawrence”, conduttore radiofonico

Organizza: Solobirra

Pad. B4 – Beer Arena

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

// 15.00 – 17.00

// Gli hotel e la salubrità. Servizio premium o garanzia per tutti?

L’offerta di ospitalità, nel post pandemia, non potrà più limitarsi alla bellezza architettonica dei luoghi o alla

qualità dei servizi. Il cliente chiede la garanzia di uno spazio salubre. Ma cosa significa questa affermazio-

ne? Quali sono i reali rischi inconsapevoli per la salute di chi viaggia e soggiorna in una struttura ricettiva?

E quali le nuove regole cui deve attenersi chi opera in questo mercato, per tutelarsi da una parte da rischi

legali così come per utilizzare la salubrità come nuova leva per innalzare il proprio prodotto e migliorare

la propria competitività? Soggiornare in un luogo sano, insomma, è diventato un nuovo trend di mercato,

riconosciuto come valore da un cliente? Due Case Study – 2 direttori di hotel

A cura di: dott. Antonello Maria Pasciuto, rappresentante Assimas (Associazione medici ambientali) | ing.

Mario Burrascano, ceo di Uomo e Ambiente | professor Massimo Bonini, docente di Chimica Fisica Univer-

sità di Firenze | Lifeanalytics

Moderano: Maria Chiara Voci, giornalista e fondatore HHH | Andrea dell’Orto, esperto di sostenibilità e

responsabile tecnico HHH

Organizza: HHH – Home, Health & Hi-Tech | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. D – Hangar

// 15.30 – 17.00

// Dal trash al trendy. Come “raccontare” e riproporre i peggiori cocktail della mixology moderna

A cura di: Luca Picchi, Barmanger Caffè Gilli, Firenze

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM

// 16.00 – 16.50

// Il Digital Marketing nel 2022: dati e approfondimenti per una strategia efficace

A cura di: Giulio Farinelli, Sojern

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// Dalla gestione del fatturato alla gestione dell’utile. Le nuove regole

A cura di: Andrea D’Angelo, Teamwork

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Progettare e lanciare sul mercato un prodotto unico. Il caso Treelodgy a Riva del Garda: la

suite sospesa nel parco

A cura di: Nicola Delvecchio, Teamwork, | Vanessa Miorelli, Astoria Park Hotel | Lorenzo Tosolini, Studio

emmetiemme

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// La crisi pandemica e il contratto di locazione. Quali sono le possibilità per la riduzione del

canone, tra chiusure di legge e cancellazioni da Covid

A cura di: Antonio Marchesi, Studio Legale Marchesi & associati

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// 16.00 – 17.45

// Il progetto Life FOSTER incontra il Territorio

A cura di: Chef Luca Giacomel

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

www.hhh-cluster.it

Via Po, 14 – 10123 (TORINO) CF e P.IVA 10981440018

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022

// 10.00 – 10.45

// EVOTOURS & WELLNESS. Appuntamenti dedicati agli Albergatori

Oleoturismo e benessere: novità per i tuoi ospiti. L’olio Evo protagonista

del nuovo modo di vivere il territorio e ciò che ha da offrire.

Itinerari, percorsi ed esperienze creati dal Consorzio Turismo dell’Olio EVO che uniscono il mondo della

produzione dell’extravergine con i nuovi modi di vivere il territorio.

Organizza: Consorzio Turismo dell’olio EVO Dop, Igp e Bio e EVO&EVA | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B1/D06

// 10.00 – 12.45

// Prevenire e ridurre lo spreco alimentare:

il Manifesto del progetto Life FOSTER e l’impegno del territorio

A cura di: FIC – Federazione Italiana Cuochi

Organizza: FIC – Federazione Italiana Cuochi | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. C1/G10 Federazione Italiana Cuochi

// 11.00 – 11.50

// Come creare Guest Experience uniche e memorabili

A cura di: Nicola Bolzan, Michele Prete, Hospite – The Italian Hospitality Academy

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Come rendere la SPA il cuore della tua offerta. Tendenze, idee e proposte per attrarre il clien-

te wellness

A cura di: Alessandra Covi, consulente, formatrice, spa specialist

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Un’occhiata al futuro dell’ospitalità LGBTQ+ tra inclusione, green e trasformazione digitale

A cura di: Giuseppe Giulio, Gay.it

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// 11.00 – 11.50

// Il gelato nella ristorazione. Attualità e prospettive

A cura di: Paolo Garna, fra gli ideatori della Giornata Europea del Gelato Artigianale, già Direttore Gene-

rale della MIG di Longarone e creatore di https://gelatonews.it/ | Matteo Andreola, Business Unit Manager

Carpigiani Foodservice, Professional & Pastry presso Carpigiani Group | Manuel Marzari, Pastry Chef

(www.manuelmarzari.com), che parlerà del gelato per il settore ospitalità e preparerà il gelato stesso

Modera: Emanuela Balestrino, Capo Redattore di Tutto Gelato, (https://www.tuttogelato.it/contatti.html) di

Chiriotti Editore

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// 11.00 – 12.30

// “I colori di Bacco” Degustazione sensoriale

Quattro Cantine propongono il loro prodotto in abbinamento con finger food monocromatici

A cura di: Azienda Agricola Gradisciutta con Friulano 2020 DOC Colli BIO | Poderi Greco Wines con Rosato

Donnada | I Tamasotti con Valpolicella Superiore DOC 2016 | Vallarom con Vadum Ceasarisl

Organizza: Riva del Garda Fierecongressi e Saba Eventi in collaborazione con Enaip Trentino |

Centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero | Dolce Panem srl Genesi srl | Roat srl

Pad. B4 – Area Matching Winescape

// 11.15 – 12.00 // 14.00 – 14.45

// OLIO EXTRAVERGINE & RISTORAZIONE:MATRIMONIO PERFETTO

Appuntamenti dedicati ai Ristoratori

Vuoi capire come trasformare l’olio extravergine da spesa a guadagno significativo? Il nostro workshop fa

per te! L’Olio extravergine d’oliva è un valore aggiunto nella ristorazione!

Organizza: Consorzio Turismo dell’olio EVO Dop, Igp e Bio e Extravoglio | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B1/D06

// 12.00 – 12.50

// Come realizzare un hotel, pianificando. Restyling o start-up rispettando il budget per un hotel

contemporaneo guardando al fatturato futuro

A cura di: Piero Ivaldi, Petra Hospitality

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Ledro

// Gli outlet F&B come luogo di intrattenimento & di Revenue

A cura di: Carlo De Paolis, Laurenzi Consulting

Organizza: Teamwork | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Garda

// Guida a un customer journey vincente, dal check in al check out

A cura di: Giuseppe Santoro, Spotty Wifi | Michela Baldarelli, Slope

Organizza: Spotty Wifi, Slope | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Tenno

// Go Digital: strategie e tecnologie per affrontare le nuove dinamiche dei mercati digitali

A cura di: Andrea Delfini, Blastness

Organizza: Blastness | Riva del Garda Fierecongressi

Pad. B3 – Sala Toblino

// 14.00 – 14.45

// Come offrire il senza glutine con qualcosa in più: i ristoranti aderenti al network di AIC rac-

contano la loro esperienza

Il giornalista Antonio Girardi introdurrà quattro ristoratori – gestori di un hotel, una pasticceria, una pizzeria

e un agriturismo – che racconteranno le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in gioco, entrando nel

network AIC ed iniziando ad offrire menu senza glutine e di qualità

A cura di: AIC Trentino

Modera: Antonio Girardi, giornalista

Organizza: AIC Trentino – Associazione Italiana Celiachia |

Pad. C1/G10 c/o stand Federazione Italiana Cuochi

// 14.00 – 15.30

// Fix the Pumps – origine ed evoluzione delle bevande sodate

A cura di: Claudio Peri, Co-Titolare The Soda Jerk Cocktail Bar | Verona

Organizza: RPM – Riva Pianeta Mixology

Pad. B4 – Area Formazione RPM.