Grandi eventi sull’Alpe Cimbra, Vecchiato: “Offerta ampia e divertimento assicurato”

giovedì, 13 luglio 2023

Alpe Cimbra – Sport, enogastronomia e grandi eventi: la lunga estate sull’Alpe Cimbra, una delle mete più ambite per gli amanti della natura e dei paesaggi incontaminati, è entrata nel vivo con appuntamenti di richiamo quotidiani e nel weekend, articolati tra luglio e settembre. Folgaria, Lavarone, Luserna e l’Altopiano della Vigolana offrono qualcosa di speciale con sport e outdoor grandi protagonisti.

“Sono tantissime le iniziative che vengono organizzate nelle nostre località ogni giorno – afferma Daniela Vecchiato (nel video), direttrice dell’Apt Alpe Cimbra – e che proseguiranno per tutta l’estate. L’offerta è ampia e i turisti avranno solo la difficioltà di scegliere tra i diversi appuntamenti che vegnono proposti”. “Inoltre – prosegue Daniela Vecchiato – sono in arrivo i grandi appuntamenti a livello sportivo, in particolare il ritiro della Nazionale italiana di basket in vista del Mondiale, quindi i ritiri del Lecce calcio e del Cittadella, quindi la prima gara italiana di Ski-roll”. Inoltre è stata migliorata l’offerta del bike, che è una delle grandi attrazioni in quaesto periodo.

WEEK-END – Il programma del week-end prevede, oltre al ricco cartellone di “..State sull’Alpe Cimbra” che coinvolgono grandi e piccini sull’Alpe Cimbra, l’evento “Degustando l’Oltresommo“, camminata enogastronomica di 11 chilometri immersi totalmente nella natura incontaminata, attraverso i borghi di San Sebastiano, Tezzeli, Cueli, Carbonare e Nosellari, di livello semplice adatta a tutti in programma domenica 16 luglio.

CALCIO – Per il terzo anno consecutivo da lunedì 16 al 31 luglio la squadra del U.S. Lecce, che milita in serie A, preparerà la stagione agonistica a Folgaria, mentre l’A.S. Cittadella dal 23 luglio al 5 agosto si allenerà a Lavarone in vista della nuova stagione nel campionato cadetto.

SKIROLL – Esordio per l’Alpe Cimbra Roll a Lavarone e Luserna: il 22 e 23 luglio si terrà la due giorni di skiroll. L’Alpe Cimbra Roll 2023 ospiterà oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia e che si cimenteranno in una sfida sprint a tecnica libera nella giornata del sabato e una mass start sempre a skating domenica mattina.

BASKET – La Nazionale Italiana di Basket ha scelto l‘Alpe Cimbra per il ritiro pre-mondiale. Dieci giorni totali in Trentino e amichevoli di alto livello per preparare al meglio la FIBA World Cup 2023 che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. I giocatori “azzurri” si ritroveranno agli ordini del Ct Gianmarco Pozzecco dal 24 luglio al 2 agosto a Folgaria. Tutti i giorni allenamento a porte aperte della Nazionale Italiana di Basket dalle 10 alle 14, quindi parteciperà all’ottava edizione della Trentino Basket Cup.

EVENTI – Sono in calendario tantissimi eventi volti a valorizzare il grande patrimonio di storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia a km zero. In particolare: Albe in malga – Malga Melegna – il 23 luglio; Notturna al Forte Belvedere il 5 agosto; Malga Millegrobbe di Sopra il 6 agosto; Notti di San Lorenzo dal 6 all’8 agosto e la finale Regionale Miss Italia in piazza Marconi a Folgaria, dove le più belle ragazze del Trentino Alto Adige si contendono il titolo per accedere alla finale.

Inoltre la nuova edizione di “Al riparo degli alberi”, in programma nel mese di agosto di agosto nei boschi, sui sentieri e nelle radure dell’Altopiano della Vigolana, avrà come tema guida la parola “Risvegli”.

“Il cartellone – conclude Daniela Vecchiato – è ricchissmo in tutte le località dell’Alpe Cimbra e l’ultimo atto sarà la grande sfilata della Brava Part che si terrà il 30 settembre e 1° ottobre a conclusione delle stagione estiva: la Brava Part è il festival delle tradizioni della gente di montagna che si riunisce in allegria e accoglie l’ospite con affetto, in un tripudio di suoni, colori e profumi che troveranno il loro apice domenica 1 ottobre nell’attesissima sfilata da Costa al centro di Folgaria”.

di A. Pa.