Grande attesa per il I Audax vespistico Terme di Boario

venerdì, 10 giugno 2022

Darfo Boario Terme (Ch. Pa.) – Un grande evento con partenza dal parco delle Terme di Boario (Brescia) e passaggi sul Sebino, Val Trompia, Valle Camonica e Val di Scalve e arrivo in piazzale Einaudi a Darfo Boario Terme. Domani è in programma una rievocazione storica “I Audax vespistico Terme di Boario” organizzata dal Vespa Club Pisogne. Il programma prevede oggi alle 15 l’apertura dell’evento nel parco delle Terme, alle 18.30 nella sala Liberty delle Terme di Boario la riunione tecnica dei 130 vespisti partecipanti, di cui 20 stranieri, domani alle 7: 15 la prima partenza.

“E’ un tuffo nel passato – spiega Nicola Giacomini, presidente dei Vespa Club Pisogne – e non abbiamo lasciato nulla al caso. Le Vespe che parteciperanno sono state prodotte prima del 1960 e ogni conduttore indosserà una tuta del tutto simile a quelle di allora. Anche i manifesti che abbiamo distribuito sul territorio si rifanno all’originale. Crediamo che sia il miglior modo per celebrare un importante anniversario”.

Dopo il ritrovo di questo pomeriggio alle Terme di Boario, domani – sabato 11 giugno – alle 7,15 la partenza da Boario, con i partecipanti, distanziati di 30 secondi, che raggiungeranno Pisogne per la prima (ore 8) delle quattro prove di regolarità, che si terrà su lungolago; successivamene i vespisti saliranno verso la Val Palot, quindi il colle San Zeno, la discesa verso Pezzaze e Collio e la risalita verso Maniva, Crocedomini e l’arrivo a Bienno, dove in piazza Roma alle 11 si terrà la seconda prova seguita dal pranzo. Nel pomeriggio, i vespisti si sposteranno in Val Grigna, quindi lago Moro, via Mala, Schilpario, Vivione, discesa a Malonno dove alle 16 ci sarà la terza prova in piazza della Repubblica, poi il ritorno a Montecchio per l’ultima prova di regolarità alle 18 e la passerella finale con la banda sul piazzale Einaudi di Boario.

La prima edizione del 12 giugno di sessant’anni fa, fu promossa dal Vespa club Vallecamonica Boario Terme, e venne vinta da Franco Federici, del club Mantova, davanti ai bresciani Natale Guzzoni e Ugo Guerrini. “La nostra è una rievocazione ma anche di fatto la seconda edizione di quella manifestazione. Cercheremo di far assaporare, anche attraverso degustazioni, lo spirito di quegli anni gloriosi”, conclude Nicola Giacomini.