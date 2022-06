Grande attesa e tante novità a Expo Riva Schuh & Gardabags

mercoledì, 1 giugno 2022

Riva del Garda – Expo Riva Schuh & Gardabags, sostenibilità, tracciabilità e innovazione. La kermesse capace di rinnovarsi stagione dopo stagione ponendosi come osservatorio privilegiato del suo segmento di riferimento e trasmettendone in maniera puntuale, alla sua community di buyer ed espositori, le evoluzioni e i contenuti più impattanti. È questa, da sempre, una delle caratteristiche vincenti di Expo Riva Schuh & Gardabags, il marketplace internazionale dedicato alla calzatura e all’accessorio che torna al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento) dall’11 al 14 giugno prossimo, forte di un ricco programma di eventi e di incontri promosso con la supervisione del suo Comitato Scientifico. Il risultato sarà una quattro giorni di appuntamenti dedicati a esplorare i topic più attuali che coinvolgeranno speaker e ospiti in un dibattito a 360 gradi sul mondo della calzatura di volume, della pelletteria e dell’accessorio.

“Expo Riva Schuh & Gardabags si conferma una volta di più una piattaforma efficace e capace di generare non solo business ma anche sviluppo d’impresa, ponendosi tanto come spazio di mercato quanto come uno strumento utile agli attori del settore per mantenere un dialogo attivo e concreto sull’evoluzione della produzione e della distribuzione della calzatura e della pelletteria” ha dichiarato Alessandra Albarelli (nella foto), direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi.

Un’essenza dispiegata in maniera completa nelle tematiche importanti e attuali che saranno affrontate dalle autorevoli voci dei protagonisti: 12 eventi in programma che coinvolgeranno sui palchi oltre 40 relatori e ospiti che si alterneranno in un palinsesto che sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma della fiera dal giorno dell’opening e saranno disponibili on demand fino al 30 settembre.

In particolare, verrà registrato e trasmesso a seguito della fiera, un webinar organizzato in collaborazione con Alibaba.com. La piattaforma leader per l’e-commerce B2B globale, partner di Expo Riva Schuh & Gardabags che sarà presente nelle quattro giornate di manifestazione, svelerà alla community i trend del B2B e fornirà alle PMI italiane indicazioni utili all’esportazione dei loro prodotti nel mondo (foto © Jacopo Salvi).

La sostenibilità, fondamentale nell’approccio al futuro anche e soprattutto del settore calzaturiero, sarà il fil rouge che accomunerà i macrotemi da investigare, tra tendenze, tracciabilità della filiera, innovazione e consumer. Quest’ultimo sarà al centro dell’appuntamento che seguirà l’inaugurazione di sabato 11 giugno, “Il consumatore: tre diverse prospettive, dalle tendenze alle priorità della Gen Z”, una disamina precisa dei pilastri che indirizzano i comportamenti di acquisto dei nuovi consumer con un approfondimento sullo scenario della Cina che vedrà l’intervento di Dean Harry Diabate, Business Development Advisor Emea e Asia di Tmall Global, insieme a João Maia, General Manager APICCAPS e María Eugenia Errobidarte, Senior Consultant WGSN.

E ancora i temi della tracciabilità e della trasparenza dell’intera filiera, la vera discriminante oggi per dare vita a politiche realmente sostenibili, saranno il cuore della tavola rotonda di domenica 12 giugno dal titolo “La tracciabilità nel settore della pelletteria e della calzatura: sfide e opportunità” che vedrà tra i suoi protagonisti William Wong, fresco di nomina nel Comitato Scientifico della fiera come esperto di sostenibilità e, al contempo, Chairman of Federation of Hong Kong Brands e Vice President of Hong Kong Footwear Association, affiancato da Alberto Lampis, Strategic Sourcing Raw Materials Senior Specialist O-PM Footwear & Accessories at Hugo Boss, Ildemar Marchi De Almeida, CEO Conceria Priante – JBS Couros e Kim Sena, Sustainability Manager JBS Couros.

La tracciabilità del prodotto sarà anche il focus dell’Innovation Village Retail e della Startup Competition promossa in collaborazione con l’Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency) nell’ambito del progetto Italian Startup. Durante le giornate di fiera le 10 startup selezionate, attraverso momenti di pitch e confronto, avranno l’opportunità di presentare le proprie soluzioni disruptive nell’ambito del fashion retail, legate al tema della blockchain, del metaverso e dell’IoT. A condurre gli eventi dedicati alle giovani imprese, due moderatori d’eccezione e membri del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags: Alberto Mattiello, Esperto di Innovazione e Head of Innovation Retail Hub e Ellen Schmidt-Devlin, Esperta in International Sourcing e Cofounder and Executive Director, Sports Product Management Program at the Oregon University.

E ancora martedì 14 l’attenzione si sposterà sul mercato Usa con “Market Focus- Tendenza del mercato e della moda negli Usa”, un dibattito dedicato a esplorare il ruolo degli Stati Uniti nel panorama internazionale e all’analisi del suo modello di business fortemente riconoscibile di cui saranno moderatori Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico e Fashion Economist, e Matteo Pasca, vice presidente del Comitato Scientifico, Fashion Expert e CEO di Edizioni AF.

Il calendario completo degli appuntamenti e le modalità per partecipare agli incontri sono consultabili sul sito https://exporivaschuh.it/it/ e sulla piattaforma virtuale Digital Connection.

Expo Riva Schuh & Gardabags – Con 40 paesi rappresentati tra le aziende espositrici e visitatori da tutto il mondo, Expo Riva Schuh & Gardabags – organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume.

Prossima edizione in programma dall’11 al 14 giugno 2022, presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Orari di apertura: Sabato 11, Domenica 12, Lunedì 13 giugno dalle 9 alle 18 e martedì 14 giugno dalle 9 alle 16.