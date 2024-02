Gran Fondo Val Casies, ricco programma per i festeggiamenti del 40°: gli eventi

giovedì, 15 febbraio 2024

Val Casies (Bolzano) – Ormai ci siamo: la Gran Fondo Val Casies è dietro l’angolo e i festeggiamenti per i suoi primi 40 anni stanno per cominciare. Con un parterre di atleti di lusso, con l’attenta organizzazione di sempre e gli infiniti momenti di intrattenimento, il prossimo sarà un fine settimana da non perdere. Foto @Newspower.

Nella località altoatesina di San Martino in Casies si inizia venerdì 16 con la distribuzione dei pettorali e l’attivazione del servizio di sciolinatura, accompagnati dal pasta party e dalla musica di “Die Woazgruiba”, al quale seguirà la “Party Night” con dj set. Sabato 17 la prima giornata di gare con la 30 e la 42 km in tecnica classica: partenza a scaglioni dalle 9.30 e a seguire flower-ceremony. Durante il tradizionale pasta party ci sarà tempo per le premiazioni ufficiali, dove l’Italia spera di incoronare per la prima volta un’azzurra nella distanza lunga in TC, dal momento che fino ad ora la 42 km non è ancora stata vinta da nessuna portacolori italiana. Svezia, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Austria, Russia e Norvegia sono le nazioni che hanno già portato a casa la vittoria al femminile nella 42 km in classico…che quella del Giubileo sia la volta buona per un trionfo “domestico”? Comunque vada, sarà una festa in compagnia della musica di “Die jungen Psairer” e l’animazione con dj, senza dimenticare che nel pomeriggio si svolgerà anche la “Mini Val Casies” per le categorie giovanili dalla U8 alla U18 le quali verranno premiate dalla special guest Dario Cologna. Domenica 18 sarà la gara in tecnica libera (da 30 e 42 km) a far calare il sipario su questa edizione speciale, con un programma del tutto simile a quello del giorno prima che prevede partenza scaglionata dalle 9.30, flower-ceremony, pasta party e premiazioni ufficiali con la musica dal vivo di “Die Jungböhmische Pichl” e di “Die Bergdiamanten”.

L’invito è chiaramente quello di non mancare a un evento speciale come la Gran Fondo Val Casies che, per dirla con le parole di Antonella Confortola “offre il pacchetto completo!”. L’ex-fondista conosce bene la granfondo (l’ha vinta per ben sei volte) e la ricorda sempre con grande piacere: “la 30 km a cui ho partecipato per la prima volta ha rappresentato anche la mia prima vittoria a una granfondo ed è senza dubbio speciale, ho ricordi vividi della premiazione così come per la vittoria nel 2018, che è stata davvero inaspettata perché mi ero già ritirata dal fondo ad alto livello e avevo gareggiato anche il giorno prima in classico”, con Confortola che aggiunge: “percorso incredibile, organizzazione attenta, ambiente magnifico, l’intera comunità che partecipa, il coinvolgimento dei più giovani: questo per me è il pacchetto completo”.

Le iscrizioni saranno aperte online fino al giorno stesso della gara, le cui immagini andranno in onda anche su Rai Sport lunedì 19 febbraio alle 18.10.