Gli sport velici nella riabilitazione psicosociale: il convegno a Riva del Garda

martedì, 28 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – Sabato 1 aprile si terrà a Riva del Garda presso la Fraglia Vela Riva un seminario dedicato alla Vela-Terapia, nata come piano di reinserimento sociale per adolescenti considerati soggetti a rischio.

Il convegno in oggetto intende fare il punto sullo stato dell’arte della Vela-Terapia attraverso un inquadramento teorico-clinico e lo scambio di esperienze, in quanto gli eccellenti risultati ottenuti hanno favorito l’estensione di progetti simili dedicati a vari ambiti sociali finanche alla terapia per l’autismo e le altre disabilità mentali.

La pratica sportiva intesa come strumento di inclusione sociale e di cittadinanza attiva (così come definita dalla Commissione Europea nel Libro Bianco per lo Sport) migliora infatti la motivazione a programmi di riabilitazione, alla socializzazione e alla solidarietà tra partecipanti, dando così la possibilità di stabilire relazioni con se stessi, con il proprio corpo e con il mondo esterno.

Il seminario esaminerà come l’uscita in acqua con una barca a vela implichi una serie di operazioni da compiere e di dinamiche psicologiche: sono necessarie abilità di problem solving, gestione delle emozioni, paure, dubbi, governare gli elementi naturali e sfruttarli a proprio vantaggio. Tutto ciò rappresenta una sorta di lavoro terapeutico che valorizza la personalità e favorisce la crescita personale.

IL PROGRAMMA

ore 9 Saluti delle autorità

ore 9:30 Paola Mora, Presidente Comitato provinciale Trento CONI: “Il valore dello sport per l’inclusione di pazienti con disabilità psichiatrica”

ore 9:50 Dottor Stefano Pessina “Le aree critiche attivate attraverso la Vela-Terapia in persone portatrici di patologie psichiatriche. Navigare per non andare alla deriva”

ore 10:45 Dibattito

ore 11 Pausa

ore 11:20 Professore Mauro Carta e Professoressa Federica Sancassiano, Università di Catania: “Evidenze nell’uso della vela per migliorare le competenze sociali e cognitive nella disabilità sociale”

ore 12 Prof. Lo Iacono Antonio, Presidente Società Italiana Psicologia: “Psicoterapeuta in mare”

ore 12:30 Pausa pranzo

ore 14:30 Tavola rotonda: “La tecnica/le tecniche, esperienze di Vela-Terapia a confronto”: Marco Damiani: Delegazione Universitaria L.N.I. Roma – “Tor Vergata”; Gianluigi Nobili: Circoli Basso Lago di Garda (Gargnano Desenzano Salò); Daniele Manzini: Lega navale Desenzano; Brunone Bruno: “Velainsieme” Grosseto; Giovanni Massone: Progetto “Matti per la Vela” Genova; De Sanctis Ornella: Società Cooperativa Sociale “Archè” di Riva del Garda; Matteotti Paolo: Fraglia Vela Riva di Riva del Garda

ore 17 Conclusione

