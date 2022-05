Giro d’Italia a Ponte di Legno: pedalata e party in rosa

lunedì, 23 maggio 2022

Ponte di Legno – Festa in rosa per attendere il Giro d’Italia: Ponte di Legno (Brescia) è allestita di rosa con bandiere per il grande evento e nella giornata di ieri ha avuto un grande successo la “Pedalata in rosa” con partecipazione, non solo di ragazzi e giovani, ma anche di famiglie. Al ritrovo al Bike Park – partenza della cabinovia Pontedilegno-Tonale – sono state consegnate t-shirt e il numeroso gruppo si è messo in movimento verso la ciclabile della Val Sozzine e al termine musica, animazione e merenda per tutti.

L’evento – come quelli in calendario domani, 24 maggio – è stato organizzato dalla Pro loco di Ponte di Legno, che ha promosso anche l’allestimento in rosa delle vetrine dei negozi del paese.

Domani – martedì 24 maggio, vigilia della partenza della tappa del Giro d’Italia – si terrà “Il Party in Rosa”: dalle 16 musica e animazione in piazza XXVII Settembre, alle 18 Live Music, La Voce delle Donne con aperitivo in rosa. All’Infopoint sono inoltre state distribuite la bandiere del Giro d’Italia da esporre il giorno della partenza.

Infatti mercoledì 25 Maggio: alle 12:3 0 è prevista la partenza della 17esima tappa Ponte di Legno-Lavarone. Il ritrovo in piazzale Cida, poi i ciclisti faranno il giro del paese, passando dal centro storico e il via sarà dato da viale Venezia. Le scuole chiuderanno alle 11 e gli alunni potranno assistere all’arrivo dei ciclisti e alla partenza della tappa del Giro d’Italia. Le strade, in particolare la statale 42 del Tonale, da Ponte di Legno alla Val di Non, sarà chiusa due ore prima del passaggio dei ciclisti.