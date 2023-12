Giornata mondiale della Pace, le iniziative della diocesi di Trento

sabato, 30 dicembre 2023

Trento – Si celebra il 1° gennaio 2024 la 57esima Giornata Mondiale della Pace. Il tema, scelto da Papa Francesco, è “Intelligenza artificiale e pace”. In occasione della Giornata, sul filo di una lunga tradizione, la Diocesi di Trento propone un pomeriggio di riflessione e di preghiera.

Alle 17, nell’aula magna del Collegio Arcivescovile vi sarà l’intervento del professor Roberto Battiston, ordinario di fisica sperimentale all’Università di Trento e già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Battiston commenterà in particolare il Messaggio del Papa che mette a fuoco l’influsso dell’intelligenza artificiale sull’umanità.

“Giustamente – scrive Papa Francesco – ci rallegriamo e siamo riconoscenti per le straordinarie conquiste della scienza e della tecnologia, grazie alle quali si è posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano la vita umana e causavano grandi sofferenze”. “Allo stesso tempo – ricorda il Papa,- i progressi tecnico-scientifici, rendendo possibile l’esercizio di un controllo finora inedito sulla realtà, stanno mettendo nelle mani dell’uomo una vasta gamma di possibilità, alcune delle quali possono rappresentare un rischio per la sopravvivenza e un pericolo per la casa comune”.

Dopo la relazione di Battiston, verso le 18:15 muoverà dall’Arcivescovile la marcia silenziosa per la pace per raggiungere piazza D’Arogno.

Alle ore 19, la conclusione della Giornata con la Messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi e trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento.

“La mia preghiera all’inizio del nuovo anno – ribadisce a conclusione del Messaggio Papa Bergoglio – è che il rapido sviluppo di forme di intelligenza artificiale non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che affliggono la famiglia umana”.