Ginnastica ritmica, Campionati Nazionali Assoluti e Campionato d’Insieme sull’Alpe Cimbra

giovedì, 8 giugno 2023

Folgaria (Trento) – Al Palafolgaria da domani, venerdì 9 giugno,a domenica 11 giugno si accendono i riflettori sui Campionati Nazionali Assoluti e il Campionato d’Insieme ginnastica ritmica.

Batteranno forte i cuori di centinaia di atlete provenienti da tutta Italia che si sfideranno nelle prove in programma nella splendida cornice del Palafolgaria e che vedranno le giovanissime sportive alle prese con cerchio, fune, nastro, palla e clavette contendersi il podio. Foto di Simone Ferraro.

L’Alpe Cimbra e il Trentino sono diventati da alcuni anni sede dei grandi eventi sportivi della Federazione Ginnastica d’Italia, in virtù di un’importante collaborazione che lega la Federazione, il Trentino e l’Alpe Cimbra.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Trentino, per il quarto anno consecutivo, i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica. Più di 500 atlete si daranno appuntamento a Folgaria per cercare la loro migliore performance tecnica, il nostro impegno sarà quello di offrire loro la più calorosa accoglienza possibile. Siamo pronti, dunque, a celebrare lo sport in una forma meravigliosa come quella della ginnastica, in un territorio come l’Alpe Cimbra dove lo sport è di casa grazie a infrastrutture e servizi di alta qualità. Aspettiamo dunque gli amici della Federazione Ginnastica d’Italia, le atlete assieme ai loro staff e tutti gli appassionati di ginnastica, per una tre giorni ricca di sport e bellezza, dentro e fuori la palestra.” afferma Maurizio Rossini Amministratore Delegato di Trentino Marketing.

“Gli Assoluti di Ritmica tornano per la quarta stagione consecutiva a Folgaria. Le migliori ginnaste d’Italia si apprestano ancora una volta a scalare la Montagna dei Campioni, per toccare con un dito il cielo terso dell’Alpe Cimbra e lasciare la propria firma nella storia ultracentenaria della Federginnastica. Nel ringraziare come sempre le amministrazioni locali, Trentino Marketing e l’azienda di promozione turistica, il delegato provinciale FGI Micaela Baroni e la società organizzatrice, l’ASD Gym Club Ala, mi auguro di vedere il PalaGhiaccio preso d’assalto dai nostri appassionati, in una tre giorni di grande fascino, sport ed eleganza dedicata al movimento dei piccoli attrezzi, individuale e d’Insieme. La ginnastica è accoglienza e divertimento, proprio come il territorio che ci ospita, in una delle cornici naturali più belle al mondo” afferma il Presidente Federginnastica Gherardo Tecchi.

“L’Alpe Cimbra inaugura la stagione estiva con un grande appuntamento sportivo e come destinazione siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi tutte le giovanissime atlete e le loro famiglie. L’Apt Alpe Cimbra e il Comune di Folgaria si sono adoperati per organizzare la location del Pala Folgaria che ospiterà i tre giorni di gare. Per un’edizione di successo dei campionati da mesi è stato portato avanti un grande lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento della nostra Apt, di Trentino Marketing, della Federginnastica e importantissimo delle associazioni sportive”, afferma Gianluca Gatti Presidente Apt Alpe Cimbra.

“L’Alpe Cimbra è Candidata a Comunità Europea dello Sport, in virtù dell’importante dotazione di infrastrutture sportive ma soprattutto per la sua forte vocazione ad accogliere i grandi eventi sportivi e a far sentire “a casa” i tantissimi atleti che ogni anno arrivano sull’Alpe Cimbra, come in questo fine settimana che vede protagonista la ginnastica ritmica” afferma Daniela Vecchiato Direttore Apt Alpe Cimbra.

IL PROGRAMMA DI GARA

Programma:

Venerdì 9 giugno

Ore 15.30 Qualificazione e Finale SQ. Categoria Allieve

Ore 18.15 Finale 1° Campionato Nazionale d’Insieme Allieve, a seguire premiazione

Ore 20.00 Concorso generale Campionato Nazionale Assoluto – Cerchio/Palla

Sabato 10 giugno

Ore 10.00 Qualificazione SQ. Categoria Giovanile

Ore 15.00 Qualificazione SQ. Categoria Open

Ore 20.00 Concorso generale Assoluti Clavette – Nastro

Ore 21.40 Premiazioni Concorso Generale Assoluto e designazione finaliste squadre Giovanile e Open

Domenica 11 giugno

Ore 10.00 Finali di Specialità Campionato Nazionale Assoluto

Ore 12.15 Finali 1° Campionato Nazionale d’Insieme Giovanile e Open

Ore 14.05 Premiazioni Finali

Prevendita biglietti sul sito www.alpecimbra.it