Garda Half Marathon, già raggiunta quota 3000 iscritti

Riva del Garda (Trento) – La Garda Half Marathon a quota 3000 iscritti. Russi costretti a rinunciare dal “blocco”.

La Garda Half Marathon corre veloce verso l’edizione del ventennale, che si terrà domenica 13 novembre. La mezza maratona proposta dal comitato organizzatore presieduto da Sandro Poli, che ad oggi può già vantare 3000 iscritti, si conferma una delle più partecipate d’Italia e, a fianco della gara regina, darà la possibilità agli appassionati di podismo di confrontarsi anche sulle distanze minori di 10 e 5 chilometri, ricordando pure l’appuntamento riservato ai più piccoli, con la Kids Run.

All’appello, quest’anno, mancano i runner della Russia, che hanno sempre partecipato in ottimo numero alla gara che ha in Riva del Garda il cuore pulsante dell’evento. Alcuni avevano già formalizzato la loro richiesta di adesione, ma sono stati costretti a rinunciare. “«Sfortunatamente non potrò partecipare alla Half Marathon del 13 novembre, a causa della situazione politica in Russia – recita una mail arrivata in questi giorni al comitato organizzatore da parte di una runner –. Avevo comprato un biglietto per venire in Italia passando dalla Finlandia, ma ora anche i voli tra Russia e Finlandia sono chiusi”.

Dei 3000 iscritti attuali, una grossa percentuale (oltre il 40%) proveniente da oltre confine, con 40 nazioni rappresentate in starting list. Dei 3000, 2000 sono iscritti alla Half Marathon, 700 alla 10k, 150 alla 5k e altri 150 alla Kids Run.

“L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a quota 4000 partenti – spiega il presidente del comitato organizzatore Sandro Poli – ma non sarà facile. La situazione legata alla post-pandemia era già penalizzante. Ora si sono aggiunte la crisi energetica e l’impossibilità per i russi di prendere parte alla nostra manifestazione, che comunque dimostra sempre di riscuotere grande interesse tra gli appassionati”.

Tra i partecipanti ci sono alcuni fedelissimi, tra cui Alessandro Tonelli, rivano “doc” che non ha mai perso un’edizione della gara di casa.

“Per me la Garda Half Marathon è diventata un “must” – spiega Tonelli –. Ora riesco ad allenarmi poco e i riscontri cronometrici non sono più quelli di quando ero più giovane, ma è un evento troppo bello, non si può non esserci. Corro sul mio territorio, di cui sono innamorato, come lo sono i tanti partecipanti che vengono da tutta Italia e dall’estero. Non c’è occasione in cui non mi senta dire “che fortunato sei a vivere in un posto stupendo come questo”. Oltre che per la bellezza del percorso e per la sua corribilità adatta a tutti i livelli di preparazione, però, la Garda Half Marathon si caratterizza anche per la sua impeccabile organizzazione. Sandro Poli e il suo staff hanno fatto davvero un grandissimo lavoro. Chi viene a gareggiare qui a Riva trova una bella location e un evento organizzato bene e la temperatura con il suo clima quasi mediterraneo è spesso un valore aggiunto. Ecco il perché del successo della manifestazione. Quest’anno purtroppo mancheranno i russi: un peccato, perché partecipavano sempre con un gruppo numeroso e anche parecchio vivace”.

La ventesima Garda Trentino Half Marathon verrà aperta dall’inaugurazione dell’Expo presso il Palafiere di Riva del Garda alle 16 di venerdì 11 novembre, uno spazio che rimarrà aperto anche nei due giorni successivi. Sabato alle 15 in piazza 3 Novembre a Riva del Garda è prevista la sfida Kids, con merenda per tutti. Domenica mattina toccherà alle tre sfide più attese: alle ore 9 scatterà la seconda edizione della 5K, da Torbole (casa del Dazio). Alle 9.30 da Arco (piazzale Segantini) prenderà il via la settima edizione della 10K e alle 10,10, davanti al Palafiere di Riva, scatterà la ventesima 21K.