Futuro del Termalismo: a Darfo Boario conferenza Internazionale Th.I.Co. 2023

martedì, 10 ottobre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La città di Darfo Boario Terme ospiterà la II edizione della Conferenza Internazionale sul Termalismo “Th.I.Co. 2023 – Thermalism: International Conference”.

L’evento è promosso da F.I.R.S.Thermae, un Centro di Eccellenza senza scopo di lucro di rilevanza internazionale in ambito interdisciplinare termale, presieduto dalla professoressa Maria Costantino, e dal Centro ICT (Information and Communication Technology) dell’Università degli Studi di Salerno, diretto dal professor Francesco Colace.

Il Comune di Darfo Boario Terme, rappresentato dal sindaco Dario Colossi e dall’Assessore al Turismo e Termalismo, Giuseppe Dadà, Terme di Boario, guidate da Michela Vielmi, presidente, e Sergio De Giacomi, direttore sanitario, il Consorzio Turistico Thermae & Ski Valle Camonica, insieme alle più importanti strutture alberghiere della città, si occupano della parte organizzazione dell’evento e accoglienza dei partecipanti.

Prestigiosi Enti e varie Personalità, riconoscendo l’importanza del settore termale, hanno aderito e concesso il Patrocinio Morale come il Ministero della Salute; il Ministero del Turismo; l’Agenzia della Tutela della Salute della Montagna – ATS Montagna e l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica – ASST Valcamonica della Regione Lombardia; INAIL; la Comunità Montana di Valle Camonica; la Provincia di Brescia; le Regioni Campania, Veneto e Piemonte; la FoRST; Federterme; gli Ordini dei Medici-Chirurghi di Brescia, Bergamo e Napoli; l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia e ATF-Federfarma di Brescia; l’Associazione Italiana di Fisioterapisti – AIFI. Inoltre, la giornata scientifica del 14 ottobre è stata accreditata ECM presso il Ministero della Salute con 5 crediti formativi per i medici (tutte le discipline), i fisioterapisti, gli infermieri e i farmacisti.

Obiettivo Primario: Unire le Forze per un Termalismo Innovativo Th.I.Co. 2023 offre un’opportunità straordinaria per esplorare le ultime innovazioni e scoperte nel campo del Termalismo, unendo l’interdisciplinarità alla pratica medica.

Grazie all’adesione di illustri relatori e moderatori, provenienti da diverse realtà accademiche e territoriali italiane ed europee, la Conferenza promette dibattiti stimolanti e contributi di alto livello.

Obiettivo primario dell’evento è quello di far interagire tra loro i principali attori che operano nel Termalismo tra cui accademici, professionisti sanitari, imprenditori e classe dirigente politico amministrativa tramite confronto anche con altre realtà termali europee come la Germania, in modo da porre le basi per uno sviluppo innovativo del settore anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Questo consentirà alla classe politica e ai professionisti sanitari di rispondere efficacemente alle crescenti esigenze di cure e miglioramento della qualità di vita dei cittadini anche in un contesto post- pandemico.

In sede congressuale saranno trattati rilevanti temi come il ruolo del Turismo Medico in ambito europeo; l’utilizzo delle Cure Termali nella gestione del Long Covid; la relazione sinergica tra la Medicina Termale e la Riabilitazione nel post-pandemia; il valore del luogo termale nelle sue molteplici sfaccettature; i benefici dell’idropinoterapia termale; il ruolo cruciale del medico di Medicina Generale come principale prescrittore delle cure termali e l’importanza di una gestione ottimale delle risorse termali per uno sviluppo sostenibile dei territori e dei comprensori termali, compreso il contributo delle nuove frontiere digitali.

Attraverso tre tavole rotonde, sarà possibile confrontare alcune realtà termali italiane, nonché altre realtà termali europee come quelle della Baviera, illustrate dal professor Horst Kunhardt dell’Università di DeggendorfGermania e da un rappresentante di Johannesbad – Therme Bad Fussing, una delle più grandi aziende termali bavaresi. E’ prevista anche la presentazione di un Progetto di Alta Formazione in ambito interdisciplinare termale di rilievo internazionale promosso da F.I.R.S.Thermae in collaborazione con prestigiose Università, Centri e Comprensori Termali Italiani e Europei, tra cui in primis il Comune di Darfo Boario Terme il cui sindaco, Dario Colossi e il suo Assessore, Giuseppe Dadà, con lungimiranza ne hanno compreso le notevoli potenzialità. Il tutto per garantire al cittadino strutture capaci di occuparsi dei visitatori per uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale e relazionale, in linea con le indicazioni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché promuovere lo sviluppo turistico di comprensori termali di cui l’Italia è ricca. In sede congressuale è anche prevista una sessione poster con premiazione del miglior poster presentato.

Hanno sostenuto l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme e Terme di Boario, Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., Ferrarelle S.p.A., Assocamuna, Girzi Line, Terme Cappetta in Contursi Terme (SA), Rizzi Aquacharme, Hotel Diana, Hotel Milano, Hotel Sorriso, Albergo Aprica e l’I.I.S. Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme.