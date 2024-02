Freestyle: inaugurata la nuova half pipe al Corvatsch Park

martedì, 27 febbraio 2024

Silvaplana – La nuova half pipe al Corvatsch Park fa da grande richiamo per gli appassionati del freestyle.

Sabato scorso è finalmente arrivato il momento tanto atteso: dopo una fase di costruzione durata due anni, è stata inaugurata l’half pipe. I rider di Swiss-Ski e Swiss-Snowboard come David Hablützel, Jonas Hasler, Berenice Wicki e Alex Ferreira, il migliore sciatore freestyle al mondo nella specialità half pipe, hanno inaugurato la struttura in compagnia dei ragazzi della scuola locale FRESK Freestyle School.

David Hablützel è entusiasta: “L’esposizione a nord dell’half pipe è eccezionale. Il sole splende da dietro, per cui non ti acceca quando provi i tuoi trick. Questo enorme vantaggio non esiste altrove. Va inoltre aggiunto che le due wall seguono perfettamente la linea dei raggi solari: alle ore 12 precise, il sole splende su tutta la pipe, il che la rende veramente sensazionale e unica”.

L’half pipe è aperta tutti i giorni e si presta alla perfezione come terreno di allenamento per le squadre nazionali e internazionali. Il Corvatsch Park è una delle poche strutture al mondo dotata di una super pipe d’eccellenza che adempie i più elevati standard internazionali. Sull’half pipe si svolgeranno i campionati mondiali FIS Snowboard, Freestyle & Freeski World Championships St. Moritz Engadin 2025 (foto © Fabian Gattlen).

LA REALIZZAZIONE DELL’HALF PIPE

La costruzione di una super pipe è un’arte che solo pochi shaper al mondo padroneggiano alla perfezione. Ogni grado d’inclinazione e ogni centimetro della wall sono importanti perché influiscono sulla fase di volo del rider. Carlo Rusterholz, che insieme a Kobi Würsch del Corvatsch Park è responsabile del design e della forma della pipe, racconta: “Il mio lavoro è iniziato a metà gennaio quando sono stati prodotti circa 20’000 metri cubi di neve per la pipe. La neve tecnica viene aggiunta a quella naturale, il che è importante per garantire la qualità della neve. Ho impiegato 250 ore-macchina per ottenere il risultato dell’attuale struttura della pipe. Da oggi fino alla fine della stagione dedicherò tra le quattro e le sei ore di lavoro al giorno a questa struttura”.

FIS Freeski & Snowboard World Cup Corvatsch-Silvaplana FIS

Freeski & Snowboard World Cup – 21 – 24 marzo 2024

Gli snowboarder e i freeskier festeggeranno la finale nella disciplina Slopestyle della stagione FIS di Coppa del mondo presso il Corvatsch Park. I freestyler gareggeranno per un montepremi di 120’000 franchi, come pure per l’assegnazione degli ultimi punti nella classifica della Coppa del Mondo e per la piccola e grande sfera di cristallo.

Half pipe valevole per la Coppa Europa – 8 e 9 aprile

La nuova half pipe ubicata presso la stazione intermedia Murtèl accoglierà per la prima volta una Coppa Europa: il pre-evento che anticipa i campionati mondiali Freestyle World Championships 2025 in Engadina.

8 aprile: snowboard

9 aprile: freeski

Swiss Freestyle Championships: 8 – 14 aprile

Per la chiusura della stagione del freestyle, il Corvatsch Park accoglie i Campionati svizzeri di Slopestyle e Big Air. In occasione dei Campionati svizzeri juniores saranno presenti anche le giovani leve che lotteranno per il titolo nella disciplina Slopestyle.