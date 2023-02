Folla, sfilata dei carri e grande festa al Carnevale di Erbusco

martedì, 21 febbraio 2023

Erbusco (Brescia) – Tante feste e sfilata nei paesi del Bresciano in questo martedì grasso e tra questi spicca il Carnevale di Erbusco (Brescia) che è tornato agli antichi fasti ed è<p style=”text-align: justify;”> stata una festa dell’intera Franciacorta, con carri allegorici su vari temi, improntati a Disney, Peter Pan, ma anche dedicati alla libertà e alla pace.

Poi i gruppi mascherati e la sfilata per le vie del paese.

Oggi pomeriggio migliaia di persone, tra cui giornalisti, fotografi e organizzatori di eventi, hanno raggiunto Erbusco per seguire la festa di Carnevale, organizzata dall’Associazione “Arlecchino nel paese delle Bollicine” che ha riproposto la festa in grande stile dopo la pausa per la pandemia. Il Carnevale di Erbusco è nato nel 1954 per iniziativa del Maestro Carlo Lussignoli, con la Compagnia del Buonumore.

Quest’anno la sfilata ha riportato allegria e voglia di stare insieme e al termine le premiazioni – in palio c’erano più di 2mila euro – e degustazioni di frittelle e chiacchere che hanno fatto la felicità delle migliaia di persone presenti.