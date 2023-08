Folgaria: Lisa eletta Miss Sorriso, Michela è Miss Framesi

domenica, 13 agosto 2023

Folgaria (Trento) – Doppia finale regionale a Folgaria (Trento): elette una ragazza trentina e una altoatesina.

In una piazza Marconi di Folgaria (Trento) super affollata di turisti, oltre 1000 persone presenti, tra turisti e residenti, per assistere alla finale regionale di Miss Italia per l’elezione di Miss Sorriso e Miss Framesi Trentino Alto Adige.

LA SERATA – L’evento, presente sull’altopiano da diversi anni, è stato possibile grazie all’ organizzazione dell’Azienda di promozione turistica Alpe Cimbra, del Comune e del Consorzio Voglia di Folgaria

Ben 30 le ragazze in gara che si sono contese i due passaporti per le prefinali nazionali di Miss Italia, evento in cui arriveranno oltre 200 ragazze da tutta Italia per avvicinarsi e contendersi la corona di Miss Italia 2023. Il concorso arrivato alla sua 84esima edizione è capitanato da Patrizia Mirigliani.

DOPPIA ELEZIONE – Miss Sorriso Trentino Alto Adige incoronata dal sindaco Michael Rech, presidente di giuria, è stata la bellissima e super sorridente Lisa Zaffoni. Lisa, 20 anni, residente a Bolzano studia ostetricia. Bionda, radiosa, estroversa, ama lo sport e pratica palestra. Lisa ha una gran passione per la moda e per tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. Spera che questa esperienza possa darle la possibilità di poter lavorare nel campo artistico.

Miss Framesi Trentino Alto Adige, incoronata da Filippo Gilioli, coordinatore back stage Framesi, è la ventiseienne Michela Andreatta di Bedollo. Michela lavora come operaia e il suo sogno nel cassetto è di poter aprire una propria attività. Mora, fisico statuario, si definisce una ragazza decisa con le idee sempre chiare. Ha una gran passione per la montagna, infatti, promuove la sua amata montagna attraverso dei video che pubblica sui social quando va a camminare con amici e familiari.

LO SPETTACCOLO – Le due miss hanno ricevuto uno splendido gioiello omaggiato dalla gioielleria Iori di Pergine per onto di Miluna.

Lo spettacolo è stato diretto e presentato da Sonia Leonardi, che ha saputo valorizzare le ragazze oltre alla bellezza, mettendo in luce i loro tratti caratteriali, la simpatia e il loro carisma.

Oltre alle uscite dedicate al concorso, le ragazze si sono cimentate in una sfilata con i colorati outfit casual, interpretando le musiche dell’estate. Le Miss hanno potuto anche esibirsi mostrando alla giuria ed al pubblico non solo la loro bellezza ma anche i loro talenti: ballo, canto, recitazione.

Infatti, una delle ragazze in gara si è esibita con una performance di coppia di latino-americano. Molto apprezzata dal pubblico anche la giovane cantante Giorgia Scaduto.

Presente alla serata e in giuria anche la bellissima e simpatica Eleonora Lepore, 20 anni di San Candido, vincitrice del titolo di Miss Sorriso a Folgaria nel 2022 e della fascia nazionale di Miss Rocchetta Italia, che ha portato alle candidate la sua esperienza e il suo entusiasmo.

A chiudere la serata è stato il saluto di Daniela Vecchiato, direttrice di Apt Alpe Cimbra che ha elogiato la serata, promuovendo il territorio e le offerte turistiche che l’altipiano offre sia in estate che in inverno.

Un grazie va a Framesi per la consueta collaborazione, e ai due Saloni presenti che hanno curato l’hairlook delle ragazze: Fashion Hair di Ori di Rovereto e Michela Style di Michela Lagaiolli di Folgarida Dimaro.

PROSSIME SERATE – La prossima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà martedì 15 agosto a Lagundo, in Alto Adige, per l’elezione di Miss Sport Trentino Alto Adige.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino-Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto. In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. Info: Soleo@soleoshow.com tel. 0461.239111.