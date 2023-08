Folgaria: Francesca Franceschini eletta Principessa Sissi, madrina della Brava Part

venerdì, 25 agosto 2023

Alpe Cimbra – Eletta a Folgaria la Principessa Sissi, madrina della sfilata della Brava Part, in programma domenica 1 ottobre. La Principessa Sissi che avrà l’onore di sfilare a bordo della carrozza imperiale: a vestire i panni di Sissi sarà Francesca Franceschini, 17 anni, Trento. Studia al liceo a Trento. La sua passione è l’atletica leggera, che pratica a livello agonistico. Nel suo tempo libero ama praticare altri sport e cucinare.

Ben 15 le candidate alla fascia di Principessa provenienti da tutto il Trentino e che con la loro bellezza ed eleganza hanno dato vita ad una serata ricca di romanticismo. Una serata in vero stile imperiale dalle musiche, agli abiti, alle esibizioni di Ballando a corte dell’Associazione “Non solo teatro” di Levico Terme e all’atmosfera che si è creata.

Francesca indossando l’abito bianco imperiale è stata incoronata dal sindaco di Folgaria Michael Rech e durante la serata è stato presentato Filippo Pergher che avrà l’onore di vestire i panni dell’imperatore Franz Josef.

Seconda classificata Martina Ambrosi, ha 19 anni e abita a Trento. Lavora come segretaria front office presso un’officina di Trento poiché le piace stare a contatto con la gente. Come hobby pratica la danza perché le fa sentire libertà e senza giudizi. Come passione ha l’amore per i cavalli e il mondo dell’equitazione. Nel tempo libero fa l’animatrice per i bambini. L’anno scorso ha vissuto una delle esperienze che lei reputa la migliore della sua vita, ossia quella di lavorare come coreografa, ballerina e animatrice dei bambini in un villaggio turistico per famiglie in Puglia.

Terza classifica Martina Potrich, abita a Rovereto e ha 25 anni. Si è laureata in Graphic Design e Multimedia e nella vita lavora come responsabile marketing. Fin da piccola ha due grandi passioni: la pittura e la moda. Disegna e dipinge ogni cosa mentre nel tempo libero sfila in passerella. Fa parte di una compagnia teatrale dove esibiscono commedie in dialetto trentino e italiano.

“Vogliamo ringraziare tutte le ragazze che con grande simpatia hanno partecipato alla selezione che sta diventando di anno in anno sempre più partecipata. Un ringraziamento speciale va a Anna Ciech di Treventur che ci ha affiancato nell’organizzazione della serata e ne ha curato la presentazione, e all’Associazione Non solo teatro di Levico Terme che grazie alle esibizioni proposte ha reso veramente imperiale la serata”, afferma Daniela Vecchiato Direttore di Apt alpe Cimbra.

Alla serata hanno partecipato con i costumi tradizionali che indosseranno in occasione della Grande Sfilata della Brava Part prevista per l’1 ottobre la Pro loco Serrada- gli scalpellini, la Filodrammatica Viva di Vigolo Vattaro, La Schützenkompanie Vigolana “Alois Zimmeter”, il Coro Martinella e la Banda Folkloristica di Folgaria.

La serata è stata organizzata dal Consorzio Voglia di Folgaria in collaborazione con il Comune di Folgaria e l’Apt Alpe Cimbra.