Folgaria Basketball Camp verso il sold out anche per il 2024: le novità

mercoledì, 17 gennaio 2024

Folgaria – Con l’inizio del 2024 si sono aperte le iscrizioni per il Folgaria Basketball Camp 2024: si tratta della 36esima edizione del camp diretto da Renato Caroli che inizierà il prossimo 16 giugno con il primo dei cinque turni previsti.

Dopo due settimane dall’apertura delle iscrizioni, si può già affermare che si andrà verso il sold out anche quest’anno. Non mancheranno le novità, possiamo già annunciare l’ingresso, tra gli head coach del FBC 2024, di Alessandro Finelli capo allenatore del Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio. Confermati i grandi nomi delle scorse edizioni a cominciare da Linton Johnson, dallo spagnolo Alberto Blanco e dai “trentini” Andrea Diana, Alberto Seravalli e Marco Cardani.

Come detto, le iscrizioni sono iniziate alla grande: mai a gennaio erano state così prese d’assalto. “Sì, lo confermo: stanno andando a gonfie vele – rivela un raggiante Renato Caroli – Si prospetta una grande estate, 36 anni e non sentirli per il FBC che avrà come sempre il supporto dell’Alpe Cimbra capeggiato da Daniela Vecchiato e della Magnifica Comunità di Folgaria. Siamo carichi a molla, come sempre il mio staff sarà al servizio dei camperini e delle famiglie. L’obiettivo è quello di far divertire, di proporre un’esperienza unica, impregnata di storia e incentrata sui nostri indiscutibili valori“.