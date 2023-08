Finale regionale Miss Italia Trentino Alto Adige a Lagundo

lunedì, 14 agosto 2023

Lagundo (Bolzano) – Riconfermato a Lagundo (Bolzano), l’appuntamento con la bellezza e con la Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per l’elezione di Miss Sport Givova Trentino Alto Adige.

I riflettori si accenderanno domani – giornata di Ferragosto – in piazza Hans Gamper nel cuore di Lagundo alle 21 con ingresso libero.

La sfilata è stata organizzata grazie alla volontà della Associazione Turistica, in collaborazione con il Comune di Lagundo, con l’assessore al turismo Cesare D’Eredità, e con il preziosissimo sostegno del centro Commerciale Algo alle porte di Lagundo, uno dei più grandi dell’Alto Adige, main sponsor della serata.

Nel tardo pomeriggio infatti le miss in gara, si sposteranno proprio nel vicino centro commerciale Algo per un brindisi istituzionale e per degli shooting fotografici.

L’elezione della Miss, poi, si svolgerà a partire dalle 21 nel centro di Lagundo e vedrà come di consueto protagonista la bellezza e l’eleganza.

Saranno circa 30 le ragazze, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio ai primi di agosto, a sfilare in passerella davanti ad una selezionata giuria e a sfidarsi per aggiudicarsi il lasciapassare alle Pre Finali Nazionali di Miss Italia con il titolo di Miss Sport GivovaTrentino Alto Adige, formando la squadra delle 9 ragazze che rappresentano il Trentino Alto Adige.

Saranno presenti le già elette Pre finaliste: Gema Zarina eletta a Fiera di Primiero Miss eleganza, Arianna Chiechio eletta a Fiera di Primiero Miss Miluna, Valentina Riedo eletta ad Andalo Miss Cinema e Michela Andreatta, eletta a Folgaria Miss Framesi.

Come di consueto l’evento sarà presentato e coordinato nella regia da Sonia Leonardi, titolare della Soleoshow modelagency esclusivista per il Trentino Alto Adige del marchio Miss Italia.

Sarà, come nelle passate edizioni, un mix tra bellezza, moda e spettacolo.

Oltre alla elezione della Miss, il pubblico potrà assistere a varie esibizioni artistiche tra balli caraibici e musica, oltre alla bellissima sfilata di abiti tirolesi offerta da Amadeus.

Un grazie, come di consueto, a Framesi, sponsor istituzionale, per la consueta collaborazione, e ai due Saloni presenti che cureranno l’hair look delle ragazze: Salone Elisabetta di Monica Odorizzi di Cles e il Salone Maison Style di Irida Diko di Castel Ivano. Per il trucco delle ragazze ci penserà il centro estetico Elisir di Merano di Anna Fabiano.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino-Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.