Fiera della Spongada a Breno: eventi e degustazioni

domenica, 24 marzo 2024

Breno (Brescia) – Fiera della Spongada a Breno (Brescia), come tradizione nella domenica delle Palme. Il programma della XVII edizione è stato messo a punto dalla Pro loco di Breno con stand, tra cui quello delle Croce Rossa di Breno, allestiti in piazza Ronchi, mentre in piazza Alpini sono allestiti i mercatini dell’usato e arte. Sono in programma anche visite al Santuario di Minerva, Castello e bunker antiaereo, organizzate su prenotazione da Xtreme Adventures. IlMuseo Camuno CaMusè aperto dalle 15 alle 18, e si potrà visitare la mostra “Tra storia e mito”.

Nel pomeriggio, in piazza Ronchi dalle ore 14:30 alle 16:30 il mago Endy divertirà i più piccoli, mentre in via Mazzini ci sarà la mostra delle auto d’epoca con il Nostalgia Club. Al termine della giornata premiazione del concorso “Spongada d’Oro dè Brè“, con la con la consegna del ciondolo realizzato da Silvia Angeloni alla miglior spongada.