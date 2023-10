Festival dello sport: a Palazzo Trentini mostra “Campionissime. Da Merckx a Pogačar”

martedì, 10 ottobre 2023

Trento – Il Festival dello sport approderà quest’anno anche a palazzo Trentini, la sede del Consiglio provinciale a Trento. Lo farà con la mostra “Campionissime. Da Merckx a Pogačar”, un viaggio nella storia del ciclismo attraverso l’esposizione delle biciclette della Collezione Ernesto Colnago (nella foto © LaPresse l’impresa di Pogačar al Lombardia)10

L’appuntamento con l’inaugurazione della mostra “Campionissime. Da Merckx a Pogačar: la storia del ciclismo nelle biciclette della Collezione Ernesto Colnago” è per giovedì 12 ottobre alle 16 a palazzo Trentini. L’esposizione sarà visitabile in via Manci 27 nelle giornate del Festival dello sport, dal 12 al 15 ottobre. La mostra, di Antonino Morici e realizzata in collaborazione con la Collezione Ernesto Colnago (Cambiago, Milano), tramite illustrazioni e con l’esposizione delle biciclette che hanno scritto alcune pagine della storia del ciclismo, permetterà ai visitatori di rivivere le imprese di grandi nomi dello sport su due ruote, tra i quali quelli delle leggende del ciclismo Giuseppe Saronni, Andrea Tafi e Paolo Bettini, che saranno presenti all’inaugurazione.

Si tratta di un viaggio nello sport che quest’anno sarà tra i protagonisti del Festival, con la presentazione (una novità dell’edizione 2023) del Giro d’Italia 2024, in programma per venerdì 13 ottobre al Teatro Sociale. Di ciclismo al Festival si parlerà anche nelle altre giornate, con la partecipazione di Tadej Pogačar, Filippo Ganna e Peter Sagan.

di A. Pa.