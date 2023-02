Festa patronale a Darfo Boario: celebrazioni e bancarelle

mercoledì, 15 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Festa patronale dei Santi Faustino e Giovita a Darfo Boario Terme (Brescia) con una serie di appuntamenti in città e le tradizionali bancarelle in centro.

Dopo il successo del concerto di San Faustino della Banda cittadina di Darfo Boario Terme che si è tenuto sabato scorso, oggi sono previste celebrazioni religiose alle 8, 10:30, 15 e 18, quella solenne alle 10:30 presieduta da don Marco Iacomino, parroco di Edolo e vicario della zona episcopale 1.

Inoltre saranno allestite le bancarelle per le vie della città fino alle 23 con 140 espositori: saranno chiuse le vie del centro, in particolare corso Lepetit, vie Roma, Cappellini e Albera, piazze Battisti, Brescia, Moro e Patrioti.