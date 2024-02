Festa di Sant’Apollonia e Carnevale: gli appuntamenti a Ponte di Legno

sabato, 10 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Sono numerosi gli appuntamenti nella settimana di Carnevale a Ponte di Legno (Brescia) Partono dalla giornata odierna, sabato 10 febbraio, alle 18: nella sala Polifunzionale di via Salimmo poesie e musica per la pace e la libertà con Erranti Trio. Sempre nella giornata odierna l’Associazione Scursai propone eventi a Pezzo e in serata musica con Kamala cover band.

Nella giornata di domani – domenica 11 febbraio, inizio alle 8.30 – è in programma il 46esimo Trofeo di Sant’Apollonia, un evento che fa parte della tradizione della frazione di Ponte di Legno ed è stato rilanciato negli ultimi anni.

Lunedì 12 febbraio – alle 20.45 – festa alla partenza della cabinovia, musica, animazione e fiaccolata dei maestri di sci e baby fiaccolata, martedì 13 febbraio – alle 14.30 – sfilata per le vie di Ponte di Legno con partenza dall’oratorio, animazione, musica e show in piazza XXVII settembre. In caso di maltempo festa al Palazzetto dello sport.

Giovedì 15 febbraio – alle ore 18 – la leadership competente con gli interventi di donne leader della montagna: Anna Giorgi, responsabile Polo Unimont; Raffaella Trigona, ricercatrice dell’Università di Bergamo ed Elena Veclani, presidente della Pro Loco di Ponte di Legno. Interverranno il sindaco Ivan Faustinelli e Mara Zampatti, consigliera comunale.