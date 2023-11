Festa d’autunno, gli appuntamenti in programma a Ponte di Legno

mercoledì, 1 novembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Appuntamenti nel prossimo fine settimana con la Festa d’autunno a Ponte di Legno. Il primo appuntamento, promosso dalla Pro loco di Ponte di Legno, è in programma sabato 4 novembre e si terrà in piazza XXVII Settembre, in caso di maltempo al Palazzetto dello sport, con inizio alle 15 e prevede il Laboratorio creativo per bambini e ragazzi e Karenshow, spettacolo di magia comica e intrattenimento con l’animazione.

Il secondo evento, promosso dall’Associazione Scursai, è la castagnata di Pes, in programma al Centro sociale di Pezzo, frazione di Ponte di Legno, con inizio alle 14 di domenica 5 novembre. Il torneo di briscetto dalle 15, gioco e intrattenimento per i bambini e castagne per tutti dalle 15:30.