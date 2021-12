Expo Riva Schuh & Gardabags, la 96esima edizione torna in presenza a gennaio

lunedì, 20 dicembre 2021

Riva del Garda – Si avvicina la 96esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, in programma dal 15 al 18 gennaio al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento). Oltre 30 Paesi del mondo presenti in fiera daranno vita a una proposta espositiva unica improntata sulle tendenze del domani nel segmento della calzatura e dell’accessorio. Riflettori puntati su mercati strategici come Cina, India e Brasile e sull’innovazione, al centro del progetto Innovation Village Retail.

Dal 15 al 18 gennaio 2022 al quartiere fieristico di Riva del Garda torna, per la seconda volta in presenza dopo la pandemia, Expo Riva Schuh & Gardabags (nella foto credit Jacopo Salvi), il marketplace internazionale dedicato alla calzatura e all’accessorio.

“La kermesse di Riva del Garda riveste un ruolo fondamentale di coesione per tutto il settore calzaturiero e della pelletteria, in quanto consente a espositori, imprenditori e buyer provenienti da tutto il mondo di incontrarsi, fare business e tracciare insieme la ripresa di un comparto produttivo strategico per l’economia del nostro Paese e non solo”, commenta Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi.

Sono i numeri ad avvalorare le premesse iniziali: a dare vita a Expo Riva Schuh & Gardabags, infatti, ci saranno oltre 500 espositori in rappresentanza di oltre 31 Paesi del mondo a riprova della vocazione sempre più internazionale della manifestazione. Un posizionamento che si consolida, stagione dopo stagione, grazie all’adozione di strumenti e canali in linea con l’evoluzione dei mercati.

Proprio la capacità di Expo Riva Schuh & Gardabags di intercettare e tradurre le evoluzioni del comparto, le ha permesso di continuare a coinvolgere quei paesi strategici – Cina, India e Brasile – che saranno presenti in loco, sia attraverso agenti italiani sia per mezzo di inediti format espositivi ibridi, perfetti per superare le restrizioni di mobilità.

Forte di una formula concentrata in quattro giorni espositivi e con iniziative studiate per creare sempre nuovi stimoli, Expo Riva Schuh & Gardabags si conferma come l’evento più completo per offrire agli operatori un’anteprima sulle collezioni e sui trend autunno-inverno 2023.

La varietà di design, materiali, stili e prezzi dei prodotti presentati a gennaio sarà garantita non solo per la prossima stagione invernale, ma anche per l’estate in arrivo, grazie alle presenze della cosiddetta “quick production” in fiera (le forniture di riassortimento rapido per la PE 2022).

Anche in occasione della 96esima edizione della manifestazione, si esprime ancora una volta la sua essenza di hub privilegiato del settore che punta l’attenzione sull’innovazione e che si esprime in un’attività di scouting atta a individuare le migliori start up da incentivare, incubare e accelerare. Tutto ciò quest’anno ha trovato il suo palcoscenico in Innovation Village Retail, progetto realizzato in collaborazione da Blum & Retail Hub e con il coordinamento scientifico di Alberto Mattiello, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags. Un’area espositiva interna alla fiera aperta a startup, aziende, istituzioni e professionisti nata per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati.

“L’obiettivo è aiutare le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all’innovazione del settore calzaturiero a entrare velocemente in contatto con partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato – ha spiegato Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi – Per il settore, la spinta innovativa di queste realtà è una vera e propria linfa vitale, fondamentale per rimanere al passo con le esigenze di un mercato globale in continua evoluzione”.

Le startup finaliste del progetto saranno chiamate a esporre i propri servizi e prodotti all’interno di Expo Riva Schuh & Gardabags per tutta la durata della manifestazione e avranno la possibilità di partecipare a speech e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico, oltre a trovare spazio all’interno del catalogo digitale della fiera.

Expo Riva Schuh & Gardabags attende la sua community dal 15 al 18 gennaio 2022 al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento – Italia) in totale sicurezza, grazie a un rigido protocollo anti-Covid https://exporivaschuh.it/it/covid-free.

Le registrazioni per ricevere il ticket oppure per iscriversi gratuitamente all’esperienza virtuale della Digital Connection sono disponibili qui https://exporivaschuh.it/it/area-visitatori/signin.