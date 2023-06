Expo Riva Schuh & Gardabags: 6 le start up all’Innovation Village Retail

martedì, 13 giugno 2023

Riva del Garda – In occasione della edizione estiva di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più grande fiera internazionale dedicata alle calzature di volume, borse e accessori che si terrà a Riva del Garda dal 17 al 20 giugno 2023, il futuro sarà protagonista dell’Innovation Village Retail, un progetto aperto a start up, aziende, istituzioni e professionisti ideato per condividere la cultura dell’innovazione tra realtà emergenti e player affermati.

Un luogo dove poter conoscere ed entrare in contatto con le realtà tecnologiche più all’avanguardia in un settore sempre più future-oriented, progetto realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub, start up verticale sul mondo retail che con la piattaforma Innovation Explorer “scova” le più dirompenti start up nel mondo e le mette a disposizione delle aziende che hanno così modo di avere a portata di mano e in maniera mirata le tecnologie di ultima generazione che sempre più spesso è difficile individuare.

Retail Hub ha individuato e selezionato 6 start up, tra quelle che hanno partecipato al bando, che avranno modo di farsi conoscere nello spazio Innovation Village Retail e raccontare il proprio prodotto o servizio di fronte al pubblico di Expo Riva Schuh & Gardabags e a una giuria di esperti del settore.

“Continuare a portare la nostra visione di innovazione all’interno di eventi come questo per noi di Retail Hub è fondamentale e ci permette di perseguire, anche in questo contesto, la nostra mission: fare in modo che aziende e start up si incontrino e creino insieme e sempre meglio quella “rivoluzione” in atto che si chiama trasformazione digitale”, afferma Massimo Volpe, co-founder Retail Hub.

6 realtà innovative, 6 progetti e idee dirompenti destinati a rivoluzionare il settore delle calzature.

Come AETREX, start up che si occupa di realizzare scansioni 3D del piede per l’industria calzaturiera. Albert 2 Pro è il loro sistema di scansione 3D del piede facile da usare e tutto in uno, progettato per aiutare i clienti a trovare la calzatura e i plantari giusti e per offrire una migliore esperienza al cliente nel punto vendita.

BLOCKVISION: utilizza la tecnologia blockchain per aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei marchi, consentendo la completa digitalizzazione della catena di fornitura. Attraverso la loro piattaforma, permettono ai marchi di creare passaporti digitali dei prodotti, al fine di tracciare la catena di approvvigionamento, ottimizzare il loro impatto e connettersi con i consumatori attraverso informazioni di cui possono fidarsi.

CENTS: piattaforma ad alto coefficiente digitale e notevole impatto sociale che unisce l’esperienza benefica a quella dell’acquisto e aiuta le aziende che vendono tramite e-commerce a generare un impatto positivo sulla società proponendo ai loro clienti una piccola donazione ad una delle non profit accreditate. La piattaforma di e-commerce dona una percentuale ad ogni ordine e consente all’acquirente di scegliere, in fase di pagamento, se effettuare o meno una donazione.

MOVOPACK: un unico packaging che può essere riutilizzato più di 20 volte. La soluzione di packaging circolare che combatte il monouso e rivoluziona il mondo del packaging. Il risultato? Meno rifiuti, un’impronta di CO2 inferiore del 75% e un pianeta più felice. Fidelizza i clienti e li stupisce con la migliore esperienza di unboxing.

SPOKI: piattaforma conversazionale di WhatsApp che permette di inviare messaggi di marketing in massa a migliaia di clienti con un clic, integrare WhatsApp con l’e-commerce CRM o strumenti di marketing automation per creare funnel di vendita, o direttamente con gli annunci digitali per inviare un messaggio WhatsApp nel momento esatto in cui qualcuno esprime il suo interesse per il vostro prodotto o servizio.

TOKENANCE: una boutique digitale abilitata alla blockchain a servizio completo che fornisce soluzioni sostenibili per potenziare l’attuale e le prossime generazioni di imprenditori innovativi, creativi, artisti e manager di marketing e community (soprattutto di PMI), aiutandoli in un percorso di trasformazione digitale personalizzato e di successo.

Queste saranno le realtà presenti a Expo Riva Schuh & Gardabags, selezionate da Retail Hub che avranno a disposizione momenti di pitch per raccontarsi e partecipare così alla Startup Competition: la realtà che verrà decretata vincitrice nel pomeriggio di lunedì 19 giugno potrà partecipare in qualità di espositore alla successiva edizione della manifestazione.

A proposito di Retail Hub…

Retail Hub, tech company verticale sull’innovazione nel retail, è la “Tinder delle start up” che porta le tecnologie di ultima generazione “a casa” dei retailer. Inserita tra le migliori start up del 2021, RETAIL HUB nasce nel febbraio 2020 dall’intuizione dei due founder e imprenditori Antonio Ragusa e Massimo Volpe. Quest’ultimo vanta un’esperienza ventennale nel settore retail – una fra tutte quella con l’NRF (National Retail Federation), la più grande associazione mondiale del retail di cui è il primo e unico italiano a farne parte. Un background internazionale che ha permesso a RETAIL HUB di diventare in pochissimo tempo una tech company che si fonda su una costante ricerca di innovazione in giro per il mondo.

Retail Hub mette in contatto le aziende con le tecnologie più dirompenti, risolvendo le inefficienze dei sistemi e fornendo gli strumenti necessari per incrementare il proprio business. In che modo? Con INNOVATION EXPLORER, la piattaforma digitale che fa scouting, analisi e matching a livello globale. Un team di Business Analyst provenienti da tutto il mondo, ha sviluppato questa piattaforma che individua e analizza le migliori start-up raccogliendole in un unico ecosistema, garantendo la riduzione del tempo di ricerca e ottimizzando i processi di selezione, per poi codificarle e supportarle nel loro go to market.

Le aziende – RH conta gruppi come Parmalat, Yamamay, Carrefour e moltissime altre – tramite l’AI e numerose funzionalità, sono guidate nel trovare la start up con l’innovazione che più fa al caso loro – ad oggi RH ne conta oltre 2800, tutte enterprise ready, in 26 aree di interesse e 10 gruppi di tecnologie proposte – entrando così in contatto in maniera mirata.

Retail Hub, è anche una vera e propria factory di networking che, attraverso eventi e seminari, offre occasioni di confronto per creare business all’interno del suo coworking, spazio di sperimentazione e di incontro e che sviluppa al suo interno un’area dedicata a testare tutte le tecnologie: l’House of innovation.

L’esigenza di formazione continua e di networking sono aspetti fondamentali per abbracciare la Retail Innovation e costruire ed alimentare conoscenza sull’universo retail, come dimostrano gli esclusivi Retail Innovation Tour. RH, infatti, offre a gruppi di aziende la possibilità di scoprire i trend dell’industria del Retail e le nuove aperture del panorama mondiale. New York, Las Vegas, Madrid, Londra, Parigi, Milano sono solo alcune delle metropoli visitate, sia virtualmente che fisicamente, con la guida di esperti del settore e i responsabili degli store.

A proposito di Expo Riva Schuh & Gardabags

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA, Expo Riva Schuh & Gardabags – con più di 40 Paesi rappresentati tra le aziende espositrici e visitatori da oltre 100 Paesi – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio.

Primo appuntamento del calendario fieristico internazionale, Expo Riva Schuh & Gardabags è il crocevia europeo degli scambi commerciali per il settore ed è riconosciuta dai maggiori distretti produttivi mondiali come un’ideale piattaforma di incontro e di business grazie alla vastissima offerta internazionale. Aziende e brand provenienti dai principali distretti manifatturieri di Brasile, Cina, Germania, Gran Bretagna, India, Italia, Pakistan, Portogallo, Spagna, Sud Est Asiatico e Turchia costituiscono la proposta della fiera.

Expo Riva Schuh & Gardabags propone inoltre un modello espositivo unico che coinvolge attivamente Quartiere Fieristico e diversi hotel di Riva del Garda. Una rete dinamica e interattiva che permette di soddisfare molteplici esigenze espositive, da quelle tipiche dell’exhibition market agli incontri one-to-one. La prossima edizione della fiera si terrà a Riva del Garda dal 17 al 20 giugno 2023.