Eventi a Teglio, il programma fino al 6 gennaio 2024

lunedì, 25 dicembre 2023

Teglio – Ricco il cartellone del periodo natalizio a Teglio (Sondrio), con una serie di appuntamenti articolati fino al 6 gennaio 2024.

IL CALENDARIO

Mercoledì 27 dicembre- Ore 14.30 – Palazzo Besta – Visita guidata a Palazzo Besta e alla Chiesa di San Lorenzo con le “Guide di Valtellina”

Evento a pagamento su prenotazione.

Infopoint Teglio, Tel. +39 0342 782000 – e-mail: iatteglio@valtellinaturismo.com

Giovedì 28 – Ore 15.30 – Biblioteca Comunale “E. Branchi” -Tombolata per bambini

Ore 20.45 – Salone Oratorio di Teglio -“Canzoni al lume di Candela” – Spettacolo di musica e luci con Dorotea Crameri e Fabio Pola.

Venerdì 29 – Ore 10– Biblioteca Comunale «E. Branchi» – Laboratorio «Stelle in 3D» con Laura Valenti per bambini dai 6 ai 12 anni

Evento su prenotazione a pagamento.

Infopoint Teglio, Tel. +39 0342 782000 e-mail: iatteglio@valtellinaturismo.com

Ore 21 – Salone Oratorio – Cinema d’Inverno – Proiezione del film «Le Petit Piaf».

Presentazione della serata a cura del Professor Maurizio Gianola.

Sabato 30

Intera giornata – Viale Morelli- Mercatini di hobbismo e artigianato

Ore 16 – Biblioteca Comunale «E. Branchi» – “Profumo di amicizia” – Dialogo con l’autore Fabrizio Simonini

Ore 20.45 – Chiesa Parrocchiale di Santa Eufemia – “Musica dell’Anima” – Iuliia Bossert, violoncello – Paola Tettamanti, piano

Martedì 2 gennaio 2024 – Ore 21 – Salone Oratorio Cinema d’Inverno – Proiezione del film «Sing 2».

Presentazione della serata a cura del Professor Maurizio Gianola.

Mercoledì 3 – Ore 10 – Saletta Oratorio – Laboratorio “Farfalle” tecnica degli origami con Laura Valenti per bambini dai 6 ai 12 anni

Evento su prenotazione a pagamento.

Infopoint Teglio, Tel. +39 0342 782000 e-mail: iatteglio@valtellinaturismo.com

Giovedì 4 Tisane d’inverno – Dalle ore 15 alle 19 – Centro Paese – Degustazione tisane con dolci abbinamenti, visite guidate, letture per bambini, musica e tanto altro.

Venerdì 5 – Ore 10 – Biblioteca Comunale “E. Branchi” – Giochi in scatola per bambini dai 6 anni

Ore 20.45 – Chiesa Parrocchiale di Santa Eufemia – “La Notte della Stella” – Coro Monti Verdi di Tirano

Sabato 6 gennaio

Ore 9 – Località Prato Valentino – Ciaspolata a Prato Valentino – Accompagnati dal Cai di Teglio

Ore 16.30 – Sede Alpini Teglio

Corteo dei Magi verso la Chiesa Parrocchiale di Santa Eufemia

Ore 17 Santa Messa

Ore 18 – Piazza Santa Eufemia

Arrivo della Befana e a seguire merenda presso la sede del Gruppo Alpini di Teglio in via Valtellina.

Ore 20.45 – Chiesa di Tresenda

“Concerto per Rosa” Coro Desdacia – Città di Sondrio