Europei, Pattinaggio Artistico a rotelle: 400 atleti in gara a Ponte di Legno

domenica, 13 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ponte di Legno, a livello nazionale e internazionale, è dal 2015 location privilegiata e ambita del Pattinaggio Artistico a rotelle. Nel 2015 si sono svolti i Campionati Europei; nel 2017, 2019, 2022 e 2023 i Campionati Italiani; negli inverni 2022 e 2023 due edizioni del Trofeo Internazionale delle Alpi.

Società organizzatrice – I grandi eventi, competizioni nazionali e internazionali, sono stati organizzati dalla Società Sportiva Rosa Camuna Skating, presieduta da Ausilio Priuli, con sede a Boario Terme, e supportata tecnicamente e sportivamente da Andrea Aracu e dal mito mondiale del pattinaggio artistico a rotelle Sara Locandro che, oltre ad essere responsabile e formatrice nazionale degli allenatori, è detentrice di ben 42 ori mondiali come allenatrice e tanti altri podi nazionali e internazionali.

Valle Camonica – Gli eventi sono stati resi possibili dalla lungimiranza dell’Amministrazione Comunale di Ponte di Legno, che ha colto anche l’importanza di eventi sportivi di lunga durata nel suo territorio per incrementare notevolmente le presenze turistiche, quindi destagionalizzare l’economia di un territorio montano, con la collaborazione del Consorzio Pontedilegno-Tonale, della locale Pro Loco e degli Enti Comprensoriali come la Comunità Montana di Valle Camonica, il BIM, Valcamonica-Valle dei Segni, Regione Lombardia e Provincia di Brescia. A distanza di otto anni il grande evento internazionale di pattinaggio artistico a rotelle si ripete.

Dal 28 Agosto al 10 Settembre il palazzetto di viale Venezia a Ponte di Legno ospiterà gli European Championships Artistic Roller Skating, ancora una volta organizzati dalla Rosa Camuna Skating su concessione della FISR e della World Skate presiedute da Sabatino Aracu e supportate dalla Amministrazione comunale.

Partecipanti – 17 nazioni -Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Regno Unito e Israele, con circa 400 atleti di altissimo livello, delegazioni nazionali, tecnici, allenatori, commissari e corpo giudicante internazionale e accompagnatori e supporters enti locali e sovracomunali che credono nel turismo sportivo.

Territorio – Gli eventi sono resi possibili oltre che per l’impegno della SSD Rosa Camuna Skating e lo staff che la supporta, anche e soprattutto per l’apporto logistico e contributivo della Amministrazione comunale di Ponte di Legno, la collaborazione della Spa Pontedilegno-Tonale e della locale Pro loco. Il contributo della Comunità Montana, Valle dei Segni e della Valcamonica Servizi Vendite, sensibili alla divulgazione della pratica dello sport e allo sviluppo del turismo sportivo. Oltre ad alcuni sponsor tecnici, anche alcuni piccoli sponsor locali hanno creduto nella grande visibilità a livello nazionale e mondiale delle loro realtà commerciali oltre che nell’importanza di supportare iniziative di così elevato livello che fanno vivere e crescere il territorio.

Visibilità – Come accaduto per il Campionato Italiano che a Ponte di Legno si è concluso da poco, l’importante evento sportivo europeo sarà integralmente ripreso e andrà in streaming mondiale.