Cortina d’Ampezzo, gli eventi della nuova stagione invernale

venerdì, 8 dicembre 2023

Cortina d’Ampezzo – Otto grandi eventi sportivi internazionali, 5 diverse discipline della neve e del ghiaccio per un totale di 12 gare. Cortina sarà la località invernale che ospiterà il maggior numero di eventi di Coppa del Mondo in una sola stagione, un sistema turistico e ricettivo che si appresta ad ospitare oltre 12mila spettatori e 2500 accreditati tra atleti, staff e ospiti. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni, le 27 imprese partner e tutti gli attori in gioco Fondazione Cortina punta a mettere in campo una sempre migliore organizzazione degli eventi sportivi capaci di creare sinergie con l’offerta del territorio ampezzano. Una stagione coi fiocchi ma “senza differenze” – come recita il motto impresso sul pettorale della CdM di sci alpino “sNOw DIFFERENCE” – che vuole assicurare a Cortina e al Veneto grande visibilità internazionale e l’opportunità di diventare un vero hub dell’inclusività ai massimi livelli.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE INVERNALE 2023-2024:

16 dicembre 2023, piste del Faloria – FIS Snowboard World Cup – Parallel Giant Slalom

11-13 gennaio 2024, Stadio Olimpico del Ghiaccio – Cortina Curling Cup

26-28 gennaio 2024, pista Olympia delle Tofane – AUDI FIS Ski World Cup

30 gennaio – 2 febbraio 2024, pista Olympia delle Tofane – FIS Para Alpine Ski World Cup

3 e 4 febbraio 2024, tra Pusteria e Ampezzo – Dobbiaco-Cortina nel calendario Ski Classic come prova challengers

8-9 marzo 2024, pista San Zan di Socrepes – FIS Snowboard World Cup – Snowboard Cross

6-10 aprile 2024, area Cinque Torri – Passo Falzerego – Lagazuoi – Cortina Skimo Cup (Finali di Coppa del Mondo)

13 aprile 2024, Cortina – Alpinathlon