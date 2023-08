Corte Franca: al Golf Club Franciacorta la finalissima di Miss Lombardia

mercoledì, 30 agosto 2023

Corte Franca (Brescia) – Il conto alla rovescia è iniziato e manca sempre meno per scoprire quali saranno le ultime Miss che andranno a comporre il parterre delle rappresentanti della Lombardia pronte a partire alla volta delle finali nazionali di Miss Italia, e soprattutto di conoscere il nome e il volto di Miss Lombardia 2023 che accederà di diritto alla Finale di Miss Italia 2023.

Se da un lato si sono chiusi i giochi con l’ultima possibilità di aggiudicarsi il passaggio alle Finali Regionali, dall’altro i motori sono ancora accessi, anzi sono caldi più che mai per giocarsi il tutto per tutto alle battute finali con il prossimo appuntamento (foto @markphotographerbergamo Alessandra Riva incorona la bresciana Giulia Botta, miss Bellezza Rocchetta Lombardia).

L’emozione è alle stelle per l’ultima tappa di Finalissima Regionale di Miss Lombardia che si terrà domani giovedì 31 agosto al Golf Club Franciacorta di Corte Franca (Brescia).

KERMESSE – Fortemente voluto da Andrea Panzeri, Amministratore delegato di Industria Chimica Panzeri S.r.l. ed Alessandra Riva, agente esclusiva per la regione Lombardia del concorso di Miss Italia, stanno lavorando da mesi all’organizzazione di questo evento che sarà effettuato in collaborazione con il ristorante del Golf Club Franciacorta; la kermesse è stata inserita infatti nella programmazione degli eventi “Stargate”.

Al titolo di Miss Lombardia concorreranno le Miss che nelle precedenti Selezioni Regionali si sono aggiudicate il passaggio alle Finali Regionali, ma anche tutte le 9 Finaliste Regionali già in possesso di un Titolo valido per le pre-finali nazionali per tentare di vincere il più importante titolo di Miss Lombardia che dà accesso diretto alla Finale di Miss Italia 2023, permettendo così di saltare l’arduo passaggio davanti alla giuria tecnica delle pre-finali nazionali che si svolgeranno nel mese di ottobre.

Le concorrenti al titolo di Miss Lombardia trascorreranno l’intera giornata presso il circolo per le consuete attività di shooting fotografici, riprese video, creazione di contenuti social, per promuovere la loro partecipazione all’evento, all’interno dell’esclusivo contesto del Golf Club Franciacorta.

Un programma social pianificato ad hoc che permetterà al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che oro stesse promuoveranno attraverso i loro profili IG. Inoltre, sarà possibile seguire l’intera giornata sui profili social di Miss Italia Lombardia che documenteranno story dopo story questo imperdibile appuntamento.

Inoltre per non lasciare nulla al caso, e per dare più sicurezza alle ragazze in vista dello spettacolo serale, saranno effettuati le prove di spettacolo e il corso di portamento. Il look delle Miss sarà curato da Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Alle 20.30 inizierà lo spettacolo a bordo piscina durante la cena di gala. Le ragazze si presenteranno davanti alla giuria con body da concorso e abiti da sera, ma oltre alle sfilate, la gara metterà in luce la loro creatività con le esibizioni: le aspiranti Miss dovranno affrontare tutto questo in una serata all’insegna di moda, spettacolo e bellezza.

Sono le stesse ragazze che sul palco, tappa dopo tappa, parlano: dicono chi sono, cosa fanno nella vita, il loro talento e le loro ambizioni. In base alla loro esperienza parlano delle tematiche sociali che le hanno toccate da vicino per sensibilizzare il pubblico ai vari temi.

IN GARA – Ma non solo, il 31 agosto verranno assegnati il titolo di Miss Social Lombardia e il titolo speciale di Miss Milano. Il progetto di Miss Social è un progetto Nazionale “Miss Italia Racconta l’Italia”, un “concorso nel concorso”.

In giuria oltre all’amministratore delegato di Chimiche Panzeri Srl Andrea Panzeri, sarà presente anche l’influencer Karina Cascella (nella foto). Karina Cascella, imprenditrice ed influencer, muove i suoi primi passi in Tv come opinionista a “Uomini e donne”, diversi anni in numerosi talk televisivi e ora impegnata nella sua attività di ristorazione.

Le pre finaliste nazionali che torneranno in gara per vincere il titolo più importante di Miss Lombardia sono:

Fabiana Ianicelli, Miss Eleganza Lombardia, 20 anni di Rodano (Milano), 174 cm di altezza, occhi neri e capelli castani. Fabiana nella vita è studentessa di recitazione cinematografica e arti dello spettacolo in quanto da sempre il suo obiettivo è quello di intraprendere la carriera da attrice e lavora come hostess. Parla perfettamente l’inglese e il francese ed è madrelingua spagnola. I suoi hobbies sono la danza, il canto e la scrittura

Giorgia di Pucchio, Miss Bella dei Laghi Lombardia, 18 anni di Somma Lombardo (Varese), alta 170, capelli biondi, occhi azzurri. È una studentessa e frequenta il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane e in futuro le piacerebbe diventare magistrato. Le sue passioni sono la moda e la danza, infatti ha praticato 12 anni di danza classica e 3 anni di danza contemporanea.

Valeria Corna, Miss Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, 19 anni, di Presezzo (Bergamo), 173 cm di altezza, Bionda e occhi verdi. Si è appena diplomata all’istituto tecnico chimico con indirizzo Biotecnologie sanitarie. Le sue passioni sono il pianoforte e la fotografia

Francesca Benedetta Tammaro, Miss Givova Sport Lombardia, 19 anni di Lainate (Milano), 172 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. La sua grande passione è il ballo, attraverso questa arte riesce ad esprimere se stessa e si sente libera. Un suo sogno nel cassetto è di poter far parte del mondo della moda. Si è appena diplomata e a settembre inizierà la facoltà universitaria di Marketing e Comunicazione per l’impresa

Veronica Lasagna, Miss Cinema Dr Kleein Lombardia, 19 anni, di Mantova (Mantova), 182 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. Si è appena diplomata al liceo classico e vorrebbe proseguire gli studi in Fashion Design. Ha sempre praticato sport fin da piccola e da 8 anni pratica danza moderna.

Matilde Cattaneo, Miss Framesi Lombardia, 20 anni di Frescarolo (Pavia), alta 165, capelli biondi, occhi verdi. È una studentessa di Scienze delle Tecnologie Agrarie all’Università di Piacenza. La sua passione più grande è la campagna. È cresciuta e vive tutt’ora nell’azienda agricola della sua famiglia. È affascinata da questi grandi mezzi agricoli che ha imparato ad utilizzare con estrema disinvoltura, tanto da arrivare, da qualche anno a questa parte, a promuoverla e testarla personalmente per aziende molto importanti del settore. Tutto questo lo si può vedere nella sua pagina Instagram “lacellifarm” che conta circa 100.000 followers.

Alessia Anzioli, Miss Miluna Lombardia, 18 anni di Trezzano sul Naviglio, 180 cm di altezza, occhi azzurri e capelli castani, studia biotecnologie, ha praticato nuoto sincronizzato e ha studiato musical per 4 anni. Ha la passione per il viaggio e scoprire nuovi posti

Gabriella Bonizzardi, Miss Sorriso Lombardia, 19 anni, di Prevalle (Brescia), alta 174 cm, capelli biondi e occhi marroni. Si è iscritta a digital marketing perché in un futuro vorrebbe lavorare per un brand di moda. Quest’anno ha preso parte all’associazione studenti e bersaglieri con la quale svolge volontariato e ha ottenuto l’attestato di primo soccorso e il BLSD. Si è esibita indossando la divisa ufficiale dell’associazione studenti e bersaglieri

Giulia Botta, Miss Bellezza Rocchetta Lombardia, 20 anni di Brescia (Brescia), alta 178 cm, capelli castani e occhi marroni. Una delle sue più grandi passioni è il canto, infatti vorrebbe che diventasse la sua professione. Ha appena fatto uscire un inedito intitolato “Come here” col nome d’arte di JuliB.