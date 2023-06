Corna senza frontiere: grande evento a Darfo Boario Terme

venerdì, 16 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Torna un grande appuntamento a Corna di Darfo Boario Terme (Brescia): domani – sabato 17 giugno – è in programma “Corna senza frontiere“, organizzata dalla Pro loco. Dalle 16 festa in piazza e nelle vie della frazione della città camuna con musica dal vivo, punti ristoro e negozi aperti.

Un evento che viene riproposto e vede in prima linea, oltre alla Pro loco, commercianti, associazioni e oratorio: infatti le strade, allestite a tema, saranno animate da intrattenimento musicale e dj set fino a notte, si potranno gustare piatti proposti nei vari punti ristoro posizionati lungo le vie e visitare i negozi. Alla manifestazione sarà presente uno degli esercizi di maggior richiamo nel periodo estivo, “Il Gelatissimo“: si potranno gustare i prodotti preparati nel laboratorio da Pietro Andreoli e dai suoi collaboratori. “Proporremo anche alcune novità di questi stagione”, anticipa Pietro Andreoli. L’allestimento di “Corna senza frontiere” avrà come tema Beach Party, inoltre sarà creata un’area bimbi con gonfiabili e all’oratorio di Corna – con inizio alle 21 – si terrà il concerto in memoria di Luca Ducoli. L’evento si concluderà alle 2.