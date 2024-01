Coppa del Mondo di Sci a Cortina, semaforo verde dopo lo “Snow Control”

sabato, 13 gennaio 2024

Cortina d’Ampezzo – Via libera della FIS per la Cortina Audi FIS Ski World Cup. Nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio la Federazione internazionale dello sci e dello snowboard ha effettuato il consueto e obbligatorio “snow control”, il controllo del manto nevoso sul tracciato di gara. L’esito del controllo ha dato esito positivo e dunque sulla Olympia delle Tofane si può procedere spediti per rifinire i dettagli della preparazione del tracciato che a fine mese ospiterà la tre giorni della Coppa del mondo femminile, dedicata alla velocità e organizzata da Fondazione Cortina.

Il programma prevede le due prove cronometrate in vista della discesa per mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio: entrambe cominceranno alle 11. La prima giornata di gare è prevista per venerdì 26 gennaio: in programma la prima discesa, con inizio alle 11. Sabato 27 la seconda discesa, con primo start alle 10.30. La terza e conclusiva giornata si svolgerà domenica 28: in scena il superG, con partenza alle 10.30.

Sul sito ufficiale della manifestazione, www.cortinaskiworldcup.com, si possono acquistare i biglietti per Parterre (ingresso gratuito nella giornata di venerdì 26), Tribuna e Prosecco Doc Sparkling Corner, oltre che trovare tutte le informazioni relative al Bus del Tifoso e agli eventi collaterali.