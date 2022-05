Coppa del Mondo Boulder, 196 climber in gara a Bressanone

mercoledì, 1 giugno 2022

Bressanone – A Bressanone (Bolzano) dall’8 al 12 giugno il meglio del climbing internazionale. Musica dal vivo e intrattenimento accompagneranno le spettacolari sfide Natalia Grossman e Yoshiyuki Ogata trionfano a Salt Lake City. AVS e FASI sono pronti a far decollare la Coppa del Mondo Boulder.

Si vola verso la Coppa del Mondo Boulder di Bressanone. L’Alto Adige è pronto a gustarsi dall’8 al 12 giugno un fine settimana carico di iniziative a tutto spiano tra sport, divertimento, musica e festa. Foto @Newspower.

Il Vertikale Climbing Stadium, a pochi passi dal centro storico della città, spalancherà le porte a 196 climbers in rappresentanza di 34 nazioni, i quali danzeranno sulle pareti boulder dando spettacolo di forza, abilità ed equilibrio nei soli 4 minuti a disposizione per raggiungere il “top”.

La spedizione negli States è terminata e il quarto appuntamento di CdM di Salt Lake City, tappa che precede quella di Bressanone, ha visto festeggiare in casa ancora una volta la statunitense Natalia Grossman, vera dominatrice con ben tre vittorie su quattro gare disputate in Coppa del Mondo da inizio stagione. La giapponese Miho Nonaka, argento olimpico a Tokyo 2020, con un top in meno raggiunto in finale si è dovuta accontentare del secondo posto, mentre il gradino più basso del podio è di nuovo a stelle a strisce con l’americana Brooke Raboutou.

Migliore tra le azzurre Giorgia Tesio (7esima), che per un pelo rimane fuori dalle ambite finali e comunque brava ad imporsi davanti alla francesina Oriana Bertone, campionessa mondiale giovanile sia lead che boulder. Scivola al 17° posto invece la vice campionessa mondiale boulder Camilla Moroni in una giornata “no”.

Tra gli uomini il giapponese Yoshiyuki Ogata, dopo due secondi posti e un terzo posto, è riuscito finalmente a centrare la vittoria dopo un duello sul filo del rasoio con lo sloveno Anze Peharc. Sale sul terzo gradino il giapponese campione del mondo boulder Kokoro Fujii.

Michael Piccolruaz rosicchia qualche posizione e conclude 23°. Il gardenese “Misha” sarà tra i climbers più attesi fra una decina di giorni all’appuntamento di Bressanone, con la cerimonia d’apertura in programma giovedì 9 e le gare che inizieranno il giorno dopo con le qualificazioni maschili e femminili, il sabato si proseguirà con le semifinali e finali femminili, mentre domenica si concluderà l’elettrizzante weekend con le semifinali e finali maschili.

Come anticipato, non ci sarà solo agonismo e il comitato locale AVS invita tutti a partecipare mercoledì 8 e giovedì 9 alle due “serate film” aperte al pubblico sponsorizzate da Barth, azienda internazionale che opera nel settore degli arredamenti per interni. Le band “Grandma´s Rockingchair”,”Shanti Powa”, “Hubert Dorigatti“ e il DJ “Toni Telefoni” si alterneranno durante le cinque giornate di festa per allietare il pubblico con la loro musica dal vivo. Ci sarà spazio anche per lo Zlagboard Contest alla palestra Vertikale, un gioco che ha spopolato sui social che consiste nel testare la propria resistenza delle dita su una trave in legno connessa con uno smartphone. Insomma sarà un lungo weekend di festa per tutti, i singoli biglietti e i pacchetti speciali sono disponibili online per riservarsi un posto nell’ampia tribuna. L’entrata sarà gratuita nella giornata di qualificazioni. L’AVS con Alexandra Ladurner, Ralf Preindl e Günther Meraner e la FASI sono pronti per far decollare il prestigioso evento di Coppa del Mondo.

Classifiche generali World Cup (dopo la 4esima tappa)

Men

1 Yoshiyuki Ogata JPN p. 3300; 2 Kokoro Fujii JPN 2445; 3 Mejdi Schalck FRA 2282.5; 4 Tomoa Narasaki JPN 2260; 5 Paul Jenft FRA 1689.5; 6 Anze Peharc SLO 1455; 7 Maximillian Milne GBR 1410; 8 Keita Dohi JPN 1345; 9 Rei Kawamata JPN 1274.5; 10 Nicolai Uznik AUT 1263.0

43 Michael Piccolruaz ITA 172.5;112 Pietro Vidi ITA 3.0; 119 Marcello Bombardi ITA 2.0; 124 Filip Schenk ITA 1.0

Women

1 Natalia Grossman USA p. 3805; 2 Brooke Raboutou USA 2485; 3 Oriane Bertone FRA 2285; 4 Miho Nonaka JPN 1978.0; 5 Stasa Gejo SRB 1845; 6 Futaba Ito JPN 1775; 7 Jessica Pilz AUT 1530; 8 Camilla Moroni ITA 1525; 9 Franziska Sterrer AUT 1310; 10 Cloe Coscoy USA 1160

16 Giorgia Tesio ITA 771.0; 30 Laura Rogora ITA 350.5; 85 Irina Daziano ITA 9.0